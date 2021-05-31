+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусы переходят на кэш? Количество банковских карточек стремительно сокращается

В первом квартале 2021 года число банковских карточек в РБ снизилось на 135,7 тыс. штук (до 15 350,9 тыс.), что оказалось примерно в 3 раза больше сокращения за весь 2020 год.

Таким образом, тенденция к уменьшению числа карточек в Беларуси, возникшая в прошлом году, в текущем году усиливается.

По данным Национального банка РБ, наблюдаемое сокращение объясняется уменьшением числа карточек только одной платежной системы — Белкарт. Их стало меньше за квартал на 330,7 тыс., то есть 2 006,7 тыс. штук.

Данный процесс начался в 2020 году и объясняется, по-видимому, тем, что с 1 января 2020 года Нацбанк запретил выпуск карточек данной системы без чипа (микропроцессора стандарта EMV). Это усложняет выпуск карточек, в связи с чем некоторые банки прекратили это делать. Правда, потом многие банки возобновили выдачу, но делают это явно без энтузиазма.

При этом выпуск совместных карт БелКарт/Maestro в текущем году сократился почти до нуля. Они тоже с чипом. Их количество за квартал выросло всего на 0,2 тыс. — до 1 902 тыс. При этом в прошлом году наблюдался прирост на 202,2 тыс.

Замедлился и выпуск MasterCard, которых за квартал стало больше на 41,2 тыс., то есть 5 708,9 тыс. штук. В то же время, количество карточек платежной системы VISA увеличилось с начала года по 1 апреля на 154,1 тыс. штук и достигло 5 730,6 тыс. В результате эта платежная система стала самой популярной в Беларуси. Но она просто восстановила лидерство, утерянное в 2019 году.

В текущем году продолжилось и сокращение количества организаций торговли и услуг, оснащенных платежными терминалами: на 5 363 (до 119 584 объекта). Это намного больше, чем за весь 2020 год, когда данный параметр снизился на 3 068.

Данное сокращение отчасти связано, возможно, со снижением общего количества торговых объектов в Беларуси в связи с кризисом в сфере малого бизнеса, вызванным пандемией.

Количество платежных терминалов в организациях торговли и услуг в первом квартале текущего года уменьшилось на 8 662 единицы (до 160 265 тыс.). Это в 2 раза больше, чем сокращение в 2020 году.

Количество банкоматов в Беларуси за квартал снизилось на 42 (до 4 345), хотя в 2020 году оно выросло на 93.

А число инфокиосков снизилось за рассматриваемый период времени на 115 (до 2 712) после сокращения в прошлом году на 253. Количество инфокиосков сокращается седьмой год подряд, что отражает распространение дистанционных форм обслуживания карточек.

Что касается объема операций, осуществляемых с помощью карточек, то их бурный рост, наблюдавшийся до 2020 года включительно, похоже, закончился. С их помощью за первый квартал 2021 года было совершено 528,8 млн. операций, в то время как за весь 2020 год — 2 044,7 млн. операций.

Объем сделок за квартал достиг 22,83 млрд. рублей против 87,13 млрд. рублей в 2020 году.

При этом доля наличных операций с карточками сокращается. В первом квартале доля числа подобных операций в их общем количестве составила 7,5% против 8,8% в 2020 году. Всего их было совершено 39,5 млн. Объем безналичных операций составил 8,13 млрд. рублей, что составило 35,6% от всего объема.

Таким образом, наличными снимается с карточек примерно третья часть средств, которые туда поступают (35,6%). В 2020 году данная доля составляла 39,8%.

Безналичных операций с карточками за первый квартал было совершено 489,26 млн. (92,5% от общего количества), а их объем составил 14,7 млрд. рублей (64,4%).
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]