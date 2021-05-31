Таким образом, тенденция к уменьшению числа карточек в Беларуси, возникшая в прошлом году, в текущем году усиливается.





По данным Национального банка РБ, наблюдаемое сокращение объясняется уменьшением числа карточек только одной платежной системы — Белкарт. Их стало меньше за квартал на 330,7 тыс., то есть 2 006,7 тыс. штук.





Данный процесс начался в 2020 году и объясняется, по-видимому, тем, что с 1 января 2020 года Нацбанк запретил выпуск карточек данной системы без чипа (микропроцессора стандарта EMV). Это усложняет выпуск карточек, в связи с чем некоторые банки прекратили это делать. Правда, потом многие банки возобновили выдачу, но делают это явно без энтузиазма.





При этом выпуск совместных карт БелКарт/Maestro в текущем году сократился почти до нуля. Они тоже с чипом. Их количество за квартал выросло всего на 0,2 тыс. — до 1 902 тыс. При этом в прошлом году наблюдался прирост на 202,2 тыс.





Замедлился и выпуск MasterCard, которых за квартал стало больше на 41,2 тыс., то есть 5 708,9 тыс. штук. В то же время, количество карточек платежной системы VISA увеличилось с начала года по 1 апреля на 154,1 тыс. штук и достигло 5 730,6 тыс. В результате эта платежная система стала самой популярной в Беларуси. Но она просто восстановила лидерство, утерянное в 2019 году.





В текущем году продолжилось и сокращение количества организаций торговли и услуг, оснащенных платежными терминалами: на 5 363 (до 119 584 объекта). Это намного больше, чем за весь 2020 год, когда данный параметр снизился на 3 068.





Данное сокращение отчасти связано, возможно, со снижением общего количества торговых объектов в Беларуси в связи с кризисом в сфере малого бизнеса, вызванным пандемией.





Количество платежных терминалов в организациях торговли и услуг в первом квартале текущего года уменьшилось на 8 662 единицы (до 160 265 тыс.). Это в 2 раза больше, чем сокращение в 2020 году.





Количество банкоматов в Беларуси за квартал снизилось на 42 (до 4 345), хотя в 2020 году оно выросло на 93.





А число инфокиосков снизилось за рассматриваемый период времени на 115 (до 2 712) после сокращения в прошлом году на 253. Количество инфокиосков сокращается седьмой год подряд, что отражает распространение дистанционных форм обслуживания карточек.





Что касается объема операций, осуществляемых с помощью карточек, то их бурный рост, наблюдавшийся до 2020 года включительно, похоже, закончился. С их помощью за первый квартал 2021 года было совершено 528,8 млн. операций, в то время как за весь 2020 год — 2 044,7 млн. операций.





Объем сделок за квартал достиг 22,83 млрд. рублей против 87,13 млрд. рублей в 2020 году.





При этом доля наличных операций с карточками сокращается. В первом квартале доля числа подобных операций в их общем количестве составила 7,5% против 8,8% в 2020 году. Всего их было совершено 39,5 млн. Объем безналичных операций составил 8,13 млрд. рублей, что составило 35,6% от всего объема.





Таким образом, наличными снимается с карточек примерно третья часть средств, которые туда поступают (35,6%). В 2020 году данная доля составляла 39,8%.





Безналичных операций с карточками за первый квартал было совершено 489,26 млн. (92,5% от общего количества), а их объем составил 14,7 млрд. рублей (64,4%).