+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минфине США подтвердили: санкциям быть

В Минфине США подтвердили, что с 3 июня будут возобновлены санкции в отношении 9 госпредприятий, связанных с концерном «Белнефтехим»

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки подтвердили, что с 3 июня 2021 года будут возобновлены санкции в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, сообщает агентство ТАСС с ссылкой на Bloomberg.

С 3 июня будут возобновлены санкции в отношении девяти государственных предприятий Беларуси, которые ранее были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Министерства финансов.

Напомним, что ранее США приостанавливали действие санкций, которые были введены в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Гродно Азот», «Лакокраска», «Гродно химволокно», «Нафтан», «Белшина», «Полоцк стекловолокно».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]