В Минфине США подтвердили: санкциям быть

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки подтвердили, что с 3 июня 2021 года будут возобновлены санкции в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, сообщает агентство ТАСС с ссылкой на Bloomberg.





С 3 июня будут возобновлены санкции в отношении девяти государственных предприятий Беларуси, которые ранее были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Министерства финансов.





Напомним, что ранее США приостанавливали действие санкций, которые были введены в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Гродно Азот», «Лакокраска», «Гродно химволокно», «Нафтан», «Белшина», «Полоцк стекловолокно».







