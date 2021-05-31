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Контрабанду белорусских сигарет прикрывали литовские таможенники

История с контрабандой на €2,7 миллиона в белорусской фуре получила продолжение.

Недавно СМИ сообщали о крупной контрабанде, найденной литовскими таможенниками в полуприцепе белорусской фуры 16 мая в пункте пропуска "Мядининкай". Ее даже почти не прятали – просто заставили четырьмя поддонами стеклянных банок, пишет Delfi.

Остальную часть полуприцепа занимали 1500 коробок с сигаретами – всего было обнаружено 750.000 пачек разных белорусских сигарет на сумму около 2,7 млн евро. За рулем грузовика находился гражданин Беларуси. Его задержали на месяц.

История получила неожиданный поворот. У криминалистов были подозрения, что контрабандистам помогал сотрудник Литовской таможни. Как выяснилось, не только он. Криминальная служба Литовской таможни тихо провела операцию по задержанию двоих сотрудников: таможенника и старшего следователя Вильнюсской экономической полиции. Последний задержан и почти две недели находится под арестом.

Что касается сотрудника таможни, ему предъявили обвинения, назначили меру пресечения. По неофициальным данным его не арестовали, поскольку он давал показания. После этого на две недели был задержан следователь Вильнюсской экономической полиции. Заместитель главы ГКП Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал, что этот следователь давно работает в полиции, до сих пор его работу оценивали "очень положительно".

Последнее время контрабандные сигареты в полуприцепах тягачей находят едва ли не каждый день.
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