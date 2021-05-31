- Мы смотрим не только на то, как профинансировать эту сделку, мы смотрим в принципе, как надо сделать этот завод: строить ли его на новом месте или на старом, какое оборудование закупать. Это делается в рамках пилотного проекта в рамках плана деятельности правительства до 2025 года.

Егоров добавил, что при Банке развития будет создан проектный офис, который будет финансировать такие крупные сделки.





Говоря о портфеле проектов, связанных с финансированием социальной сферы и инфраструктуры, Егоров отметил, что на него запланировано около 300 млн рублей на этот год. Это проекты строительства мостов и автодорог.





Вторая категория проектов Банка развития — это финансирование госпрограмм: около 60 млн рублей будет направлено в АПК.





Третье направление кредитования — проекты, которые банк отбирает самостоятельно. Так, например, отобран частный проект строительства в Чериковском районе фотоэлектрической станции с объемом инвестиций более $100 млн.





Четвертое направление — это проекты, где Банк развития выступает не только кредитором, но и экспертом. В эту категорию как раз и включен проект нового автобусного завода для МАЗа.





Ранее сообщалось, что МАЗ разработал проект нового современного автобусного завода, который позволит удвоить производственные мощности.





По оценкам специалистов предприятия, новый автобусный завод сможет окупиться за четыре года.