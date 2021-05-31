Белорусские власти вновь заговорили о необходимости реформирования системы поддержки семей с детьми. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич назвала трехлетний декретный отпуск дорогим удовольствием и заявила о необходимости плавного перехода на новую модель.









Катериной БОРНУКОВОЙ. Ранее о необходимости сокращения декретного отпуска высказывались и независимые экономисты. О том, насколько необходима эта реформа и почему этот вопрос стал актуальным именно сегодня, газета «Белорусы и рынок» поговорила с академическим директором Центра экономических исследований BEROC





— На ваш взгляд, с чем связаны заявления о необходимости перехода на новую модель декретного отпуска?





— Самый главный вызов для системы социальной поддержки — старение населения. С каждым годом все меньше людей будут платить взносы в ФСЗН, при этом объемы выплат из этого фонда потребуются все большие. Как известно, деньги из ФСЗН идут не только на выплату пенсий, но и на оплату больничных листов и пособий по уходу за детьми. Это означает, что нынешняя пенсионная система и система детских пособий не могут оставаться прежними, что-то должно измениться. Некоторые меры в этом направлении уже предпринимаются — например, постепенно повышается пенсионный возраст, и это дает определенные плоды. Иначе дефицит ФСЗН сегодня был бы гораздо выше.





— Каков сейчас объем дефицита ФСЗН?





— Прогнозируется, что в этом году он составит порядка 1 млрд рублей. Однако нужно понимать, что формально это не дефицит ФСЗН, а субвенции из госбюджета. Учитывая, что дефицит бюджета в текущем году ожидается значительный, ФСЗН будет трудно осуществлять большие объемы поддержки.





— Значит ли это, что нужны срочные меры?





— Сейчас пенсионный возраст ежегодно повышается на полгода. Поднимать его быстрее невозможно, потому что в случае ежегодного повышения пенсионного возраста на год некоторые люди могут попасть в ловушку, когда выход на пенсию будет неоднократно отодвигаться для них в течение нескольких лет. Очевидно, назрела реформа вторых по объемам выплат из ФСЗН — пособий по уходу за детьми до трех лет. При этом нужно понимать: хотя нынешняя нехватка денег является триггером, реформа эта вызвана не только желанием сэкономить средства.





В современном мире для поддержки рождаемости используются модели, которые позволяют совмещать родительские обязанности с участием в рынке труда. У нас в этом смысле парадоксальная ситуация: с одной стороны, женщины активно участвуют в рынке труда, а с другой — в Беларуси один из самых длинных в мире декретных отпусков. А возможно, и самый длинный. В других странах трехлетний отпуск если и предоставляется, то не всем родителям, а определенным категориям — как правило, семьям, у которых большая нагрузка, связанная с воспитанием детей. Например, если второй ребенок родился, когда первый еще не достиг школьного возраста, или если семья многодетная.





Для работающих женщин выпадение из карьеры на три года является серьезной проблемой. Я понимаю, что это несколько противоречит устоявшимся в нашей стране стереотипам. Но, тем не менее, длинный перерыв в начале карьеры чреват для женщины потерей ее человеческого капитала, знаний и опыта. С этой точки зрения длительный отпуск можно рассматривать как значительные временные затраты. И эти затраты, как ни парадоксально это звучит, могут быть одной из причин низкой рождаемости в Беларуси, поскольку все больше женщин не хотят слишком надолго отрываться от карьеры. А значит, для стимулирования рождаемости нужно помочь совмещать работу с родительством.





— Как этого можно достичь?





— В первую очередь можно потратить деньги не на пособия, а на то, чтобы создать качественные детские сады для детей раннего возраста. Если внимательно изучить ситуацию, можно увидеть, что дело даже не совсем в нехватке детских садов. В последние два года у нас заметно падает рождаемость, а детских садов при этом меньше не становится. Значит, их должно хватать, однако они не всегда есть именно там, где действительно нужны. Сегодня мест в детсадах недостаточно в основном в районах новостроек, где живут молодые родители. А вот в старых районах сады могут и простаивать. Значит, одним из решений проблемы могла бы стать организация транспорта для подвоза детей в пустующие садики. Еще одно решение проблемы — снижение регуляторной нагрузки на частные сады. Помимо этого, даже при создании новых детских садов вовсе не обязательно делать капитальные вложения в строительство специальных помещений для этих целей. Сады можно оборудовать на первых этажах многоэтажных зданий, а по мере снижения нужды в них можно будет выводить их из эксплуатации.





Есть еще один момент. Когда речь идет о декретном отпуске, имеются в виду две вещи: первая — это непосредственно сам отпуск, а вторая — пособие. Поэтому можно выплачивать пособия в течение двух лет и при этом позволить оставаться в отпуске без потери работы еще один год тем, у кого есть такие возможности и желание.





— Исходя из серьезных проблем социальной поддержки пенсионеров и семей с маленькими детьми, можно ли говорить о том, что реализовать идею большого социального государства в Беларуси не удалось?





— Вряд ли можно сказать, что именно не удалось. Какое-то время такая модель работала, а сейчас перестала. Это связано с тем, что изменилось общество, появилось немало людей, которые ценят хороший детский сад больше, чем получение пособия в течение трех лет. Старение населения сделало уязвимой модель, в которой для огромного процента населения центром социальной поддержки стали пенсии, причем, как правило, они являются единственным источником дохода. То есть дело не в том, что модель не оправдала себя, а в том, что она не соответствует нынешней структуре населения.





— Помимо стратегических причин, очевидно, есть и тактические, из-за которых реформа предлагается именно сегодня?





— Подобные реформы нередко проводились в подобных обстоятельствах. Например, реформа пенсионной системы стартовала в преддверии очередного кризиса. Кризис может стать триггером проведения таких реформ, поскольку социальные реформы постоянно откладываются из-за их жуткой непопулярности. А в преддверии кризиса большие объемы социальной поддержки действительно трудно себе позволить. Когда прогнозируемый дефицит бюджета составляет 5 млрд рублей, невольно начинаешь задумываться, что, возможно, не все расходы на социальную поддержку являются эффективными.





Ситуация с бюджетом очень серьезно исправилась в апреле, когда были выплачены квартальные налоги. Дефицит стал меньше. Однако, как будет развиваться ситуация, неясно. Во многом это будет зависеть от поставок нефти и поступлений в бюджет доходов от экспортных пошлин на нефтепродукты. Сегодня трудно представить, что еще может серьезно способствовать росту бюджетных доходов. Разве что некоторый восстановительный рост после падения, вызванного пандемией COVID-19. Но вряд ли можно ожидать, что такие структурные факторы, как старение населения на фоне масштабной поддержки семей с детьми, будут нивелированы этим ростом. Для того чтобы эти факторы нас не беспокоили, потребуется рост выше 5 % в год, причем не один-два года подряд, а постоянно. Нам же светит в лучшем случае 1—3 % роста при условии отсутствия внешних потрясений. Поэтому тема реформирования системы социальной поддержки остается актуальной.





— Делались ли расчеты, как это может выглядеть в цифрах?





— Мы когда-то считали, что пенсионный возраст нужно будет повысить до 65 лет для обоих полов, чтобы они были в балансе. Но эти расчеты делались без учета реформы поддержки рождаемости. Вполне возможно, что одним сокращением декретного отпуска проблемы не решить. Нужно перестроить модель декретного отпуска так, чтобы она предполагала помощь работающим родителям. Это обеспечит определенные послабления для всей системы соцподдержки.



