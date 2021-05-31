Цены могут вырасти до 500%? Почему вводят лицензирование импорта из Украины
Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих по импорту.
Снимок носит иллюстративный характер
Через 10 дней Беларусь готова ввести на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих по импорту. Под новый режим могут попасть кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Как это может отразиться на конечных потребителях продукции?
Что говорят чиновники
Как следует из постановления Совмина № 292 от 26 мая, данное решение принято «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли».
— Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси, — написал в фейсбуке замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Первый замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов уточнил, что в декабре прошлого года «Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции», а за этим в мае последовало введение пошлин в отношении колесной техники.
— Могу констатировать, что, помимо тех двух примеров, которые я указал, в отношении Беларуси действуют восемь антидемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания, — констатировал он и отметил, что Минск «призывал партнеров к диалогу», предлагал «пользоваться механизмом группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, проводить консультации, разъяснять, но этот механизм не был использован».
— Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли, которые многие страны активно применяют, — сказал замминистра иностранных дел.
Гурьянов отметил, что Беларусь готова к переговорам в любой момент.
— Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться. Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены на то, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей, — сказал он.
Гурьянов обратил внимание на то, что "во время консультаций украинская сторона нам намекала, что в качестве недружественных и дискриминационных мер со стороны Беларуси она почему-то рассматривает некоторые решения, которые были приняты на уровне Евразийского экономического союза, за который отвечает не только Беларусь, а в настоящее время – пять стран".
— Но ответные или какие-то недружественные ограничительные меры понадобилось принимать исключительно в отношении Беларуси. По простой причине: потому что мы еще не члены ВТО. То есть нас можно наказывать, нарушая принципы свободной торговли, нарушая международные соглашения, которые создают условия для нормальной конкуренции, для нормальной работы экспортеров и импортеров. Поэтому еще раз: это не связано с текущим обострением наших отношений, с авиационными вопросами и так далее. Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег.
Напомним, 20 апреля Александр Лукашенко упрекнул Украину в «антидемпинговых разборках», которые вылились в фактический запрет на поставку белорусских товаров примерно на 300 млн долларов, и пригрозил ответными мерами.
Как это может отразиться на белорусских потребителях?
Согласно данным официальной статистики, в 2020 году Беларусь импортировала украинских товаров, которые попали в лицензируемый список, на сумму свыше 130 млн долларов. Самые крупные позиции — это пиво и кондитерские изделия.
В компании «Рошен-Трейд», которая является официальным дистрибьютором продукции Roshen в Беларусь, сказали, что «знакомы с процедурой лицензирования», но от других комментариев отказались.
В ассоциации «Укркондпром» и пивоваренной компании «Оболонь» оперативно не ответили на запрос TUT.BY.
Представитель белорусской компании, которая поставляет украинские продукты питания в Беларусь, сказал, что процедура лицензирования повысит издержки.
— Их надо будет покрывать либо самим производителям-импортерам, либо перекладывать на потребителей. И то, и то плохо. Если ты пытаешься издержки заложить в конечную стоимость товара, то становишься менее конкурентоспособным на белорусском рынке. Поэтому видятся два варианта развития событий: либо повышение цен, либо уход с белорусского рынка, — отметил собеседник.
В 2014 году Беларусь уже вводила лицензирование для продукции из-за пределов Таможенного союза. Тогда ограничения коснулись украинского пива, конфет, макарон, цемента, стекла. В итоге поставка многих товаров прекратилась, потому что в качестве условия получения лицензий от импортеров стали требовать повышения цен на 30-500% от цен производителя, что практически полностью исключало их реализацию белорусским потребителям. Однако такая ситуация просуществовала около двух месяцев: Минск и Киев договорились о снятии ограничений.
08:01 31/05/2021
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