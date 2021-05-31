+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Яндекс покупает магазин одежды, работающий в Беларуси

«Яндекс» оформляет сделку покупки интернет-магазина одежды KupiVIP. Сделка должна быть закрыта во II квартале, после одобрения антимонопольного органа, сообщает компания.

По оценкам, сделка позволит «Яндекс.Маркету» освоиться рынке одежды, обуви и аксессуаров, заполучить хорошую инфраструктуру и базу поставщиков.

Первоначально площадки «Маркет» и KupiVIP будут развиваться параллельно, но со временем будет запущен процесс их интеграции.

Уже решено, что ассортимент KupiVIP появится на маркетплейсе «Яндекса». Магазин будет подключен к «Яндекс Плюсу», а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

Известно, что интернет-магазин KupiVIP работает на рынке с 2008 года. Он предлагает изделия более чем 1 тыс. модных брендов. У магазина более 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков. Он управляет логистическим комплексом в Московской области, способным отгружать более 9 млн заказов в год. Магазин работает в Беларуси и Казахстане. 
OL
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]