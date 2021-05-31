Яндекс покупает магазин одежды, работающий в Беларуси

По оценкам, сделка позволит «Яндекс.Маркету» освоиться рынке одежды, обуви и аксессуаров, заполучить хорошую инфраструктуру и базу поставщиков.





Первоначально площадки «Маркет» и KupiVIP будут развиваться параллельно, но со временем будет запущен процесс их интеграции.





Уже решено, что ассортимент KupiVIP появится на маркетплейсе «Яндекса». Магазин будет подключен к «Яндекс Плюсу», а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».





Известно, что интернет-магазин KupiVIP работает на рынке с 2008 года. Он предлагает изделия более чем 1 тыс. модных брендов. У магазина более 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков. Он управляет логистическим комплексом в Московской области, способным отгружать более 9 млн заказов в год. Магазин работает в Беларуси и Казахстане.