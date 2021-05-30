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Теперь официально: На "Беларуськалии" смертельно травмирован шахтер

На ОАО "Беларуськалий" в воскресенье смертельно травмирован шахтер, сообщила пресс-служба предприятия.


"На руднике 3РУ в смену с 6:47 смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3  ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.

Ранее информация о трагедии появилась в соцсетях.
 
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