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Хакеры воруют и отмывают деньги через сервис доставки пиццы

Телеграм-канал In4security сообщил о новом виде кибермошенничества. В Рунете стали появляться фальшивые сайты пиццерий. Суть обмана в том, что с клиента берется оплата якобы за приготовление и доставку пиццы.


Например, часто появляются поддельные ресурсы PizzaHut и PapaJohns. Появился особый бизнес по продаже готовых скриптов для такого мошенничества. Они могут стоить по $70, пишет Office Life.

В российском сегменте интернета в последнее время параллельно с этим регистрируются сотни и даже тысячи имен со словом pizza ежемесячно.
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