Хакеры воруют и отмывают деньги через сервис доставки пиццы

Телеграм-канал In4security сообщил о новом виде кибермошенничества. В Рунете стали появляться фальшивые сайты пиццерий. Суть обмана в том, что с клиента берется оплата якобы за приготовление и доставку пиццы.