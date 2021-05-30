Беларусь получит до конца июня второй транш российского кредита









"Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, пишет interfax.by.





Он затруднился ответить на вопрос, когда Минску поступит третий транш кредита, объяснив это тем, что "не знает деталей".





Как сообщалось, первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в Беларусь в конце декабря 2020 года.





21 декабря 2020 года правительства Белоаруси и России подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на сумму, эквивалентную $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.





Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Беларуси госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.