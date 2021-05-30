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Илон Маск запустил тоннели под Лас-Вегасом, где уже разогнались на Tesla до 185 км/ч

Компания Илона Маска (Elon Musk) The Boring Company на этой неделе начала тестировать свои подземные тоннели LVCC Loop, построенные под конференц-центром Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center), сообщает ixbt.com.



В Сети появились многочисленные видеоролики и фотографии от людей, которые уже смогли проехать там. Речь идет о двух тоннелях с односторонним движением протяженностью по 1,2 км.

Они расположены на глубине около 10 м. Для тестов использовались несколько десятков автомобилей Tesla, в том числе Model 3, а также Model Y и Model X. The Boring Company заявила, что эти тоннели превращают 45-минутную прогулку в двухминутную поездку.

В одном из тестовых заездов был установлен рекорд скорости, который составил 185 км/ч. На момент официального запуска скорость будет ограничена на отметке 240 км/ч.

Компания заявляет, что хочет в конечном итоге транспортировать 4 400 человек в час через LVCC Loop, хотя некоторые считают, что в итоге получится перевозить только 1 200. The Boring Company желает построить массивную систему тоннелей, которая будет проходить под всем городом, с пропускной способностью 50 000 человек в час, пишет ru.oxu.az.
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