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О практике заимствований





Что обычно делает человек, когда ему понадобились деньги, которых у него нет? Нomo sapiens прежде всего думает у кого занять, на каких условиях и оценивает свои финансовые возможности вернуть кредит, чтобы не плодить долги. Ведь как в народе говорят: берешь чужие – отдаешь свои.





Государства тоже берут в долг. И, в принципе, должны бы придерживаться той же логики благоразумия. То есть, адекватно оценивать свои возможности и жить, что называется, по средствам. Но так бывает не всегда. Мы об этом знаем не понаслышке. Только за прошлый год государственный долг Беларуси вырос на 13,0 млрд. рублей, или на 29,0%.









Можно по-разному оценивать динамику роста белорусского государственного долга и его сегодняшний размер. У действующей власти своя шкала измерений и она собираются продолжать практику заимствований.





На 2021-2023 годы запланирована эмиссия на территории России «государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд. российских рублей (включительно)». Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.





Исходя из складывающейся ситуации можно предположить, что ход этого эмиссионного процесса будут определять не деньги, а политика.









О «черном списке» и качестве жизни





А вот цитата из другого важного документа, тоже связанного с деньгами: «Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа Правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 г. № 240».





Как известно, в «черный список» попали немецкий производитель моторных масел Liqui Moly, чешский производитель автомобилей Škoda Auto и производитель средств по уходу за кожей Beiersdorf, которому принадлежит торговая марка Nivea.





Очевидно, что белорусские власти испытывают финансовые затруднения. Деньги они надеются найти в России. Больше ведь и негде. В то же время те же власти запретили на территории страны реализацию нескольких брендовых товаров, благодаря которым имели стабильный доход в виде налогов. То есть, при дефиците финансов – отказываются от денег, для получения которых не то что указ издавать, даже пальцем шевелить не требовалось. Согласитесь, странноватая логика.





Хотя, возможно, ее присутствие здесь и не предполагалось. С некоторых пор белорусские власти погрузили себя в такую систему ценностей и приоритетов, в которой место рациональному зерну находится далеко не всегда.





Как и следовало ожидать, не остались безучастными к санкционной войнушке российские пропагандисты. Они сразу же решили за белорусов, что на качество их жизни запреты никак не повлияют. «На рынке автомобилей, автомобильных масел и косметики сегодня полным-полно альтернативных производителей. Рыночную долю запрещенных брендов займут те компании, которые не лезут в политику», – пишет пророссийский ресурс rubaltic.ru.





О пропаганде и «синхронизации санкционной политики»





Решать за народ, выступать от его имени, говорить за него, прикрываться им и т.д. и т.п. – это излюбленные приемчики любой пропаганды. Если вы обратили внимание, санкции ведь тоже вводили во благо и в интересах белорусского народа.





При этом что российских, что белорусских пропагандистов ничуть не смущает тот факт, что большинство автомобилей Škoda, которые поставлялись в Беларуси, были выпущены на заводах в России. Их там два: один под Калугой в 170 км от Москвы, другой в Нижнем Новгороде.





Из того, что Škoda производит в Чехии, в Беларуси продавался Superb. Об этом сообщает другой пророссийский ресурс, описывая все ту же ситуацию с санкциями.









По информации Белорусской автомобильной ассоциации, в прошлом году в нашей стране было продано всего 24 Superb. При том, что в целом за год было реализовано 3 682 новых автомобилей Škoda. То есть, 3 658 – изготовлены и поставлены в Беларусь российскими производителями. Вот так белорусские власти наказали Чехию и автопроизводителя Škoda за отказ спонсировать ЧМ по хоккею в Минске.













О том, сколько денег на этом потерял белорусский бюджет, пропагандисты не пишут. Зато не скрывают радости, что «две союзные страны начали синхронизировать свою санкционную политику против равно враждебных им государств Запада».





То есть, «синхронизацию», в результате которой российский автопром в одночасье теряет рынок сбыта более 3,5 тысяч авто, они не находят странной. Но такое «удовольствие» как санкции всегда стоит денег. Впрочем, для российских масштабов это, возможно, и не принято считать существенной потерей.





Когда в Беларуси продавались автомобили Škoda, продукция Nivea, моторные масла Liqui Moly, в бюджет с этих продаж текли ручейки налогов. Насколько полноводными они были, уже не столь важно. Важно то, что до недавнего времени они были, а сейчас их нет. А это значит, что бюджет потерял.





О разгроме Тутбая и прецеденте для IT-сектора





Кстати, не лишним будет напомнить, что бюджет 2021 года «родился» дефицитным. Для сведения концов с концами ему не хватает 4 046 945 167 рублей. Это на бумаге. Каким окажется дефицит бюджета Беларуси по итогам текущего года, не знает никто. Потому что он продолжает терять источники доходов. Причем, печальные события следуют друг за другом с нарастающими негативными последствиями.





Следующая показательная история не заставила себя долго ждать. 18 мая власти взялись за ООО «Тутбай Медиа», обвинив его в уклонении от уплаты налогов и причинению ущерба государству в «миллионы долларов США». Сейчас, после разгрома, он не платит и того что платил. С чего платить? Портала нет. И как долго это продлится не известно.





«Весь вопрос в том, насколько далеко готова белорусская власть идти в этой игре. Ведь разгром tut.by не останется незамеченным на Западе и еще больше снизит шансы на нормализацию отношений», – пишет rubaltic.ru. – С другой стороны, нельзя исключать, что судьба tut.by как раз-таки станет элементом торга в переговорах между белорусской властью и Западом. Этот прием официальный Минск использовал не раз — чрезмерная жесткость вначале, чтобы создать более широкое пространство для уступок и компромиссов потом».





Это предположения российских пропагандистов. Реалии же таковы, что, расправившись с «Тутбай Медиа», власти лишили бюджет еще одного источника доходов. Про то, что миллионы белорусов лишились доступа к оперативной, неангажированной, полезной информации и популярным сервисам здесь речь не ведем.





А вот что касается денег, то тут еще одна проблемы может со временем обостриться. Ведь Tut.by был не только информационным ресурсом, но и IT-компанией.





«Ее разгром напугал бизнес в целом, возможных новых инвесторов. И особенно ускорит отток из IT-сектора, – пишет в своем телеграм-канале Валерий Карбалевич. – Ведь теперь регистрация всех резидентов ПВТ фактически ставится под сомнение. Отнимать задним числом льготы, определенные указом президента, – это прецедент».





Эксперт не исключает, что с такими же претензиями теперь могут прийти к любой компании ПВТ. Он считает это «сильным ударом» по статусу, имиджу Парка высоких технологий и IT-сектору в целом, который «является самой успешной отраслью экономики».





Если опасения Карбалевича сбудутся, то как бы не пришлось в скором времени говорить об успешности белорусского IT-сектора в прошедшем времени.





О посадке Ryanair и последствиях для Беларуси





Но, похоже, тех, кто там наверху, такой ход событий ничуть не смущает. Они же его и направляют. Подтверждением тому служит вынужденная посадка 23 мая в Национальном аэропорту «Минск» самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги.





Действия белорусских властей взбудоражили чуть ли ни весь мир. Даже движению ХАМАС пришлось оправдываться, мол, мы «не используем такие методы».





В связи с этим инцидентом было сделано множество заявлений. Высказались все важные и не очень политические фигуры. Но что особенно примечательно, они не просто транслировали в Сеть и эфир свое ай-яй-яй, а перешли к действиям. В результате небо над Беларусью обещает быть чистым: пассажирские авиалайнеры будут облетать его стороной.





«До сих пор Запад рассматривал ситуацию в Беларуси как внутреннюю гуманитарную проблему: нарушение прав ее граждан белорусскими властями. Теперь, после этого инцидента, ЕС и США воспринимают нынешнее руководство Беларуси как проблему для международной безопасности. А это совсем другой статус. Со всеми возможными последствиями», – высказался в телеграм по этому поводу Валерий Карбалевич.





И последствия стоят на пороге. На этот раз они, похоже, уже серьезно обеспокоили белорусские власти.





«Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал – Европа и газотранспортная система «Газпром трансгаз Беларусь», – рисовал ситуацию премьер-министр Роман Головченко российскому коллеге Михаилу Мишустину в четверг 27 мая в Минске.





Он отметил, что такие меры будут иметь экономические последствия для Беларуси. И выразил надежду на то, что российское руководство войдет в положение. «В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации», – сказал Головченко.





В каком направлении двигаемся?





Ответ, по поводу «синхронизации» действий официального Минска и Кремля, в том числе и в отношении санкций Запада, могла бы дать очередная встреча Лукашенко и Путина в Сочи. Однако, как и прежде, по ее результатам никакой конкретики нет.





Škoda, Nivea, Tut.by, Ryanair и экономические последствия для Беларуси. Россия поддержать деньгами не спешит

В присутствии журналистов в резиденции Бочаров Ручей они поговорили о погоде, товарообороте, скором запуске в промышленную эксплуатацию первого блока белорусской АЭС.





Владимир Путин высказался об интеграции России и Беларуси: «Двигаемся в этом направлении уверенно, эта работа дает уже конкретные результаты нашим гражданам». Какие – не рассказал.





Сейчас, по его словам, вопрос лишь в том, чтобы «делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед», держа в уме как раз обеспечение взаимных интересов и то, как каждая из сторон «сама это для себя определит».





Лукашенко в свою очередь пообещал показать российскому лидеру какие-то важные на его взгляд документы, которые захватил с собой и указал на стоящий рядом чемоданчик. Он также пожаловался, что «замочили на всю катушку» Белавиа в связи с посадкой борта Ryanair. Тем самым подтвердив болезненность действий Запада в отношении авиакомпании и Беларуси в целом.





Путин по этому поводу вспомнил о случае принудительной посадки самолета с президентом Боливии. Вот собственно и все, что было решено показать широкой общественности.





Между тем переговоры длились 5 часов 15 минут. По данным пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей и партнерство государств в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.





О том, к каким решениям пришли, в итоге столь продолжительных переговоров, традиционно не сообщается. Не известно оправдались ли надежды на союзника, высказанные накануне Головченко. Из чего можно сделать вывод, что вопрос реальной финансовой поддержки, на которую безусловно рассчитывает белорусская сторона, остается открытым.





По всей вероятности Кремль продолжает выдерживать стратегическую линию, сформулированную пропагандистами: «Чем сильнее будет усиливаться давление, тем крепче будет становиться союз Беларуси и России».









Читать далее: https://www.b-g.by/politika-i-ekonomika/skoda-nivea-tut-by-ryanair-i-jekonomicheskie-posledstvija-dlja-belarusi-rossija-podderzhat-dengami-ne-speshit/