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Экономист – о «волшебном» апреле и ударе по имиджу транзитной страны

Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» оценил оптимистичные заявления правительства.


– Премьер-министр Роман Головченко заявил: вопреки аналитикам из западных агентств, белорусская экономика набрала неплохой темп. ВВП за первые четыре месяца года вырос на 102,5%, доходы населения в реальном выражении – почти на 3%.

– У нас нет другого источника кроме Белстата. Раз это официальная статистика – давайте верить. Но у специалистов некоторые моменты вызывают вопросы.

Скажем, за первые три месяца рост ВВП составил 0,9%. Прошел месяц – и показатель увеличился уже до 2,5%. Вызывает это вопросы? Конечно, вызывает, ведь апрель месяц получился волшебным.

Отчасти объяснить это можно низкой базой для сравнения. В начале прошлого года случились недопоставки нефти на белорусские НПЗ, которые были загружены частично.

А если сравнивать с низкой базой, то процент роста получится хороший.

Но правительство говорит, что это не совсем так, что на росте экономики сказались в первую очередь успехи промышленности, которая за четыре месяца выросла на 11%.

Но и здесь есть вопросы. Ведь финансовое состояние наших предприятий в целом не улучшилось, они по-прежнему обременены большими долгами. Не улучшилось и состояние бюджета, который продолжает оставаться дефицитным.

Но если растет производство, то должны увеличиваться и налоговые поступления. Если этого нет, то как промышленность и в целом экономика могли сделать рывок?

В общем, есть много информации для размышления.

– Как оцениваете запрет белорусским самолетам летать в Европу и наоборот?


– Много уже сказано на этот счет, обращу внимание не на самые очевидные моменты. Насколько я знаю, одна их основных статей дохода нашей авиационной отрасли (если не основная) – не деньги, вырученные за продажу билетов, а продажа и заправка авицационным топливом зарубежных самолетов, приземлявшихся в минском аэропорту.

Понятно, что санкции стран Евросоюза стали сильнейший ударом по этим поступлениям.

Пока мы видим только то, что лежит на поверхности: убытки авиационной отрасли, минского аэропорта, «Белавиа». Но негативные последствия от одного такого решения стран Евросоюза о разрыве авиасообщения будут всесторонними. Мы еще увидим немало минусов. Уже можно говорить об ударе по въездному туризму и многом другом.

А главное нанесен сильнейший удар по имиджу Беларуси как транзитной страны. Пока только самолеты облетают наше государство, но это может быть только началом.

– Страны ЕС обсуждают новые санкции против Беларуси – в том числе отказ от импорта калийных удобрений и запрет на транзит российского газа, поступающего по территории нашей страны. Насколько реальным вы считаете введение таких санкций?

– Насчет калийных удобрений – санкции будут малозаметными. Почему? Потому у белорусских калийных удобрениий есть три основных покупателя: Китай, Индия, Бразилия. Они к европейским санкциям присоединяться не будут. А страны ЕС покупают у нас немного.

Санкции в отношении транзита российского газа по территории Беларуси – это вряд ли. Такое решение сильно затронет интересы стран ЕС.


Где уже могут быть большие проблемы, так это на «Нафтане». Из-за американских санкций поставки российской нефти туда уже прекратились. Минфин США предписал любым контрагентам компаний «Белнефтехима» в любых странах мира завершить операции с ними до 3 июня – чтобы самим не попасть под санкции.

Не дай бог, если Евросоюз вообще откажется покупать нефтепродукты из Беларуси. Это будет похлеще, чем отказ от импорта калийных удобрений.   

– Что вы вообще думаете об эффективности санкций? Могут ли они повлиять на позицию белорусских властей?

– Мы видели в недавнем прошлом, что западные санкции, которые вводились и в отношении Беларуси, и в отношении России оказывались малоэффективными. Их обходили разными путями.

Но есть одно большое «но». Санкции, которые в последнее время предприняты против Беларуси и санкции, которые могут в ближайшем будущем ввести – это санкции совершенно иного уровня, чем раньше.

Санкции против того же «Нафтана» – это сокращение экспорта и поступлений в бюджет, сокращение поступления валюты и удар по курсу белорусского рубля. Пострадают и те, кто работает на предприятиях, которые оказываются под санкциями, и косвенно все мы.

Заставят ли власти санкции и недовольство населения изменить свою позицию? Сложно ответить, все развивается непредсказуемо.
 
Источник: Салідарнасць
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