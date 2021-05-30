Тем временем официальных безработных стало больше, а организации по-прежнему активнее увольняют работников, чем принимают новичков. TUT.BY посмотрел , что происходит с зарплатами, пенсиями, а также какая ситуация на рынке труда.





Реальные пенсии падают четвертый месяц подряд





Реальные пенсии, рассчитываемые с поправкой на рост цен, в апреле упали на 0,7% к марту. Эти выплаты в минусе уже четвертый месяц подряд. Среди причин снижения пенсий — разогнавшаяся инфляция.





Средний размер пенсии по возрасту за январь –апрель составил 512,42 рубля. Это 38,2% от средней зарплаты за этот же период, сообщают в Минтруда. Напомним, чиновники не первый год пытаются выйти на средние пенсии в 40% от средней зарплаты. Это удавалось сделать только в отдельные месяцы.





Что происходит с зарплатами





Средняя зарплата в апреле выросла на 13,5 рубля - до 1 398,2 рубля, следует из данных Белстата. Однако нужно учитывать, что это сумма без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, а также до уплаты подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть после уплаты налогов средняя апрельская зарплата составила около 1200 рублей.





Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в целом по всем отраслям, судя по статистике, в апреле незначительно выросли - на 0,3% (для сравнения: в марте к февралю рост был в 7,8%). При этом реальные зарплаты в здравоохранении и образовании в прошлом месяце упали - на 0,4% и 0,2% к марту соответственно. Для сравнения: в госуправлении этот показатель вырос на 2,9% за этот же период.





Какая ситуация с безработицей и с увольнениями





В январе-апреле организации уволили 207,3 тысячи человек, а приняли на работу почти на 25 тысяч меньше. Это следует из данных Белстата.





В экономике страны в апреле было занято 4 миллиона 289,3 тысячи человек. Это на 8,8 тысячи человек меньше, чем в марте. Снижение этого показателя наблюдается второй месяц подряд.





При этом выросло число официально зарегистрированных безработных (то есть через службы занятости). Так, на начало мая на учете в качестве безработных состояло 8,7 тысячи человек, сообщают в Минтруда. Для сравнения: месяцем ранее их насчитывалось 8,6 тысячи.





Фактическая безработица заметно выше официальной: в первом квартале была на уровне 4,2% от численности рабочей силы. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда. Для сравнения: в первом квартале 2020 года в численном выражении фактически безработными были 206,7 тысячи человек.





На новые рабочие места (речь про вновь созданные за счет запуска новых производств и предприятий) в первом квартале этого года трудоустроили 12 704 человек. Это на 2093 человека меньше, чем годом ранее.