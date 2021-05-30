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Мартовский экспорт — рекордный в этом году. Относительно февраля он увеличился больше чем на 20%. Рост экспорта в марте по сравнению с февралем ожидаемый. Структура большинства ИТ-компаний такова, что в Беларуси находится офис разработки, а расчеты заказчики ведут с зарубежными структурами компаний. В офисы в Беларуси перечисляются в основном средства на текущую деятельность, в том числе на выплату зарплат и оплату налогов, пишет dev.by.





Как раз в марте ИТ-компании выплатили годовые бонусы, из-за чего выросли и расходы офисов в Минске, что отразилось на динамике экспортной выручки.









Всего за первый квартал экспорт компьютерных услуг составил почти 700 миллионов долларов. По сравнению первым кварталом прошлого года он вырос на 16,7%.





Среди все видов услуг Беларуси экспорт компьютерных услуг остается на втором месте по объему после транспортных. При этом доля ИТ-услуг в общем объеме всех услуг уже превысила 30%.









ВВП





По итогам января-апреля вновь изменился вклад ИТ-сектора и связи в рост ВВП. За январь–апрель общий объем ВВП составил 50,5 миллиарда рублей (+2,5%). Сектор «информация и связь» обеспечил прирост ВВП на 0,4%. Для сравнения, по итогам января-февраля этот показатель был 0,2%, по итогам первого квартала — 0,3%.





Доля «информации и связи» в ВВП по итогам января-апреля этого года составила 7,3% (по итогам января-марта было 7,5%).























