+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экспорт ИТ-услуг растёт несмотря ни на что. За квартал — плюс $100 млн

Несмотря на ситуацию в стране и возросшие риски для бизнеса экспорт ИТ-услуг пока растёт. По данным официальной статистики, в марте ИТ-компании с минским офисом экспортировали услуги почти на 270 миллионов долларов. Это на 17,5% больше по сравнению с мартом прошлого года.

Фото: PANDARAMA для dev.by

Мартовский экспорт — рекордный в этом году. Относительно февраля он увеличился больше чем на 20%. Рост экспорта в марте по сравнению с февралем ожидаемый. Структура большинства ИТ-компаний такова, что в Беларуси находится офис разработки, а расчеты заказчики ведут с зарубежными структурами компаний. В офисы в Беларуси перечисляются в основном средства на текущую деятельность, в том числе на выплату зарплат и оплату налогов, пишет dev.by.

Как раз в марте ИТ-компании выплатили годовые бонусы, из-за чего выросли и расходы офисов в Минске, что отразилось на динамике экспортной выручки.


Всего за первый квартал экспорт компьютерных услуг составил почти 700 миллионов долларов. По сравнению первым кварталом прошлого года он вырос на 16,7%.

Среди все видов услуг Беларуси экспорт компьютерных услуг остается на втором месте по объему после транспортных. При этом доля ИТ-услуг в общем объеме всех услуг уже превысила 30%.


ВВП


По итогам января-апреля вновь изменился вклад ИТ-сектора и связи в рост ВВП. За январь–апрель общий объем ВВП составил 50,5 миллиарда рублей (+2,5%). Сектор «информация и связь» обеспечил прирост ВВП на 0,4%. Для сравнения, по итогам января-февраля этот показатель был 0,2%, по итогам первого квартала — 0,3%.

Доля «информации и связи» в ВВП по итогам января-апреля этого года составила 7,3% (по итогам января-марта было 7,5%).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]