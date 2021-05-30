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По уровню доступности бензина и солярки Беларусь - на уровне Китая и Турции

Глобальный топливный индекс сравнил цены на бензин и дизтопливо в разных государствах мира в соотношении со среднемесячной зарплатой. Выяснилось, что топливо в ЕС более доступно, чем для белорусов.

По уровню доступности бензина и солярки Беларусь - на уровне Китая и Турции
Команда страховой компании Budget Direct проиндексировала стоимость бензина и дизельного топлива по всему миру, чтобы получить актуальную картину цен и доступности в каждой стране, где удалось получить соответствующие данные.

Доступность бензина и дизельного топлива рассчитывалась как процент от стоимости 80 л топлива к среднемесячной заработной плате. Данные о доходе на душу населения были взяты из Всемирного банка.

По оценке исследователей, в Беларуси на 80 литров бензина и дизтоплива приходится 12,9% средней зарплаты гражданина. Для сравнения в России на 80 литров бензина и солярки уйдет 7% средней зарплаты. В Литве - 7,9% зарплаты на бензин и 7,3% - на солярку. В Латвии - 10,2% на бензин и 9,3% - на солярку. В Польше - 9,3% на бензин и 9,2% - на солярку. В Украине - 34,6% на бензин и 33,8% - на дизтопливо. 

Сходные с Беларусью показатели зафиксированы в Ботсване - 11,6% средней зарплаты  на 80 л. бензина, в Румынии - 12,1%, в Турции - 12,8, в Китае - 12,8% и в Болгарии - 13,1.

В Беларуси доступность рассчитыалась исходя из цены бензина и дизтоплива 0,69 доллара. Во всех соседних странах, кроме России (0,62 доллара) этот ценник был выше. 

Исследователи также пришли к выводам:

Самым дорогим бензином является Центральноафриканская Республика по цене 2,027 доллара США за литр.
Самый дорогой дизель - в Швеции, где литр стоит 1,809 доллара США.
Наименее доступным рынком топлива является Бурунди, где заправка 80-литрового бака стоит 576% (бензин) или 563,9% (дизельное топливо) от среднемесячной заработной платы.
Самым доступным для заправки является Катар, где на пополнение 80-литрового бака уходит 0,8% (бензин) или 0,6% (дизельное топливо) от ежемесячной заработной платы.




Инфографика Budget Direct
Источник: Александр Войтович, Thinktanks.by
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