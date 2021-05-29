



Сейчас Свободе стало известно, что уже четыре сотрудника управления полевых сейсморазведочных работ, в том числе и Грищенко, сидят в гомельском СИЗО-3.





"Все началось с корпоративного чата, где обсуждались в том числе и события в стране. По итогу -- четыре человека из управления в тюрьме. Уголовные дела разные -- от оскорбления президента до призывов к несанкционированным массовым мероприятиям. Много людей из управления уволили, некоторые "в очереди" на увольнение, без объяснения причины", – рассказал анонимно Свободе друг одного из задержанных.