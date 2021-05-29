"За сообщения в чате": Четыре сотрудника «Белоруснефти» – в СИЗО по уголовным делам
С середины мая на предприятии «Белоруснефть» происходят "чистки". 14 мая был задержан сотрудник Дмитрий Грищенко, который осенью публично выступил против насилия.
Сейчас Свободе стало известно, что уже четыре сотрудника управления полевых сейсморазведочных работ, в том числе и Грищенко, сидят в гомельском СИЗО-3.
"Все началось с корпоративного чата, где обсуждались в том числе и события в стране. По итогу -- четыре человека из управления в тюрьме. Уголовные дела разные -- от оскорбления президента до призывов к несанкционированным массовым мероприятиям. Много людей из управления уволили, некоторые "в очереди" на увольнение, без объяснения причины", – рассказал анонимно Свободе друг одного из задержанных.
20:33 29/05/2021
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