





"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи. Вопрос так не ставился", - сказал Песков по итогам переговоров президентов России и Беларуси в субботу.





По его словам, вопрос перехода к единой валюте тоже не затрагивался.