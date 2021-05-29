+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генсек ООН предложил остановить финансирование добычи угля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что необходимо прекратить финансирование добычи угля и постепенно отказаться от использования этого полезного ископаемого.




Причем инвесторам, как полагает генсек, нужно остановить финансирование угольной отрасли как в своих странах, так и за рубежом.
Такое заявление он сделал на Международном финансовом форуме в Пекине, передает Bloomberg. Гутерриш апеллирует к решению Южной Кореи о прекращении госфинансирования электростанций, которые используют уголь. Он надеется, что подобные решения примут власти «Большой семерки» (G7) и других стран.

Как ожидается, в этом году использование угля должно возрасти у трех лидирующих потребителей. Например, в США электростанции по планам сожгут угля на 16% больше. В Китае прогнозируется рекордный объем использования этого топлива. В то же время КНР заявляет, что с 2026 года потребление будет снижаться.

Генсек ООН призвал развитые страны выделить $100 млрд помощи для перехода к более экологичным технологиям.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]