Генсек ООН предложил остановить финансирование добычи угля













Причем инвесторам, как полагает генсек, нужно остановить финансирование угольной отрасли как в своих странах, так и за рубежом.

Такое заявление он сделал на Международном финансовом форуме в Пекине, передает Bloomberg. Гутерриш апеллирует к решению Южной Кореи о прекращении госфинансирования электростанций, которые используют уголь. Он надеется, что подобные решения примут власти «Большой семерки» (G7) и других стран.





Как ожидается, в этом году использование угля должно возрасти у трех лидирующих потребителей. Например, в США электростанции по планам сожгут угля на 16% больше. В Китае прогнозируется рекордный объем использования этого топлива. В то же время КНР заявляет, что с 2026 года потребление будет снижаться.





Генсек ООН призвал развитые страны выделить $100 млрд помощи для перехода к более экологичным технологиям.