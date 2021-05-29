Но директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что дело в другом: белорусы боятся, что им самим бензина не хватит:





— Как мы видим пока что, и это подтверждается инсайдерами из Беларуси, "Нафтан" находится на грани остановки из-за отсутствия нефти, а Мозырский НПЗ уходит на ремонт на следующей неделе. Так что белорусы боятся сами остаться без топлива, — комментирует Еврорадио Куюн. — Соответственно, страхуются. Вот и закрыли поставки в Украину.





Эту точку зрения косвенно подтверждает замминистра экономики Украины Тарас Качка. Он говорит, что приостановка поставок бензина связана с "технологическими процессами на производстве белорусского производителя".





Куюн отметил: на белорусский бензин приходится 50% А-95 в Украине. Теперь нашей южной соседке придётся активно искать топливо в других странах. И на Беларуси эта ситуация может отразиться негативно.





— Я считаю, что это уже очень плохой сигнал. Я думаю, он не пройдёт незамеченным, последствия будут в любом случае. Это снова покажет зависимость украинского рынка от белорусского экспорта. Не исключаю, что могут быть предприняты не только какие-то оперативные меры, а что это положит начало пересмотру какой-то энергетической стратегии не в пользу Беларуси. К сожалению, мы видим, что надёжность этого партнёра вызывает вопросы.





Украинский рынок — высокомаржинальный, он формирует значительную часть прибылей белорусской нефтепереработки. Если со временем Украина будет закупать меньше белорусского топлива, то, соответственно, Беларусь лишится части доходов.





Получить оперативный комментарий в "Белнефтехиме" или Белорусской нефтяной компании у Еврорадио не получилось.



