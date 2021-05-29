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Неожиданно: отжать Tesla? Криптоинвесторы устали от Маска — запустили свою крипту

Группа криптотрейдеров очень разозлилась на Илона Маска и его твиты, за которыми неизменно следуют дикие колебания биткоина и остальных криптовалют.

Неожиданно: отжать Tesla? Криптоинвесторы устали от Маска — запустили свою крипту
Поэтому они создали «народную» монету с говорящим названием StopElon, чтобы положить конец бесконтрольному влиянию Маска — а заодно Китая, больших финансовых институтов и противников крипты — на рынок, пишет Gizmodo.

Маск провоцировал резкие всплески курса с того момента, когда добавил всего одно слово (#bitcoin) в свой профиль в Twitter. Позже крупный взлёт пришёлся на покупку Tesla большой суммы биткоина и его внедрение в качестве средства оплаты, а серьёзное падение произошло, например, когда Tesla отменила это решение. При этом продавать его она не собирается — во всяком случае так был понят твит, в котором Tesla что-то «держит». Аналогично Маск сейчас раскручивает Dogecoin.

Криптоинвесторы не простили Маску предательство и разработали план «Road to Fucking Pluto» — видимо, это отсылка к амбициям бизнесмена отправить Doge «на Луну» в прямом и переносном смысле. Один из трёх сооснователей крипты StopElon говорит, что к этому их подтолкнул именно отказ Tesla от биткоина.

Вкратце суть плана, который подробно изложен на сайте проекта, в следующем:

продвижение и продажа StopElon;
побудить инвесторов не сбрасывать монеты — действует 10%-ная комиссия на покупку и продажу как наказание для инвесторов-паникёров;
комиссия перераспределяется между участниками сообщества и пулом ликвидности;
листинг — сначала на небольших криптобиржах, а потом на крупных вроде Binance или Coinbase;
покупка акций Tesla для обретения «полного контроля» над компанией.
Как вариант,  фаундеры StopElon думают предлагать акционерам Tesla свою крипту в обмен на доверенность на право голоса — однако это будет непросто реализовать из-за огромных объёмов бумажной работы и необходимости искать акционеров, которые бы согласились на авантюру.

Общее количество криптовалюты StopElon будет ограничено — как и количество монет, которое можно купить или продать за один раз. Также разработчики мечтают о структуре управления сообществом с правом голоса наподобие децентрализованной автономной организации.

«StopElon — это протест против Илона Маска и его манипулирования крипторынком, — говорит один из кофаундеров, которые базируются в Европе. — Илон — умный человек, он понимает, что делает, и понимает, какое воздействие имеет на криптосферу. Но он использует его, чтобы манипулировать рынком».

Gizmodo отмечает, что проект ещё требует доработки, хотя у авторов есть другие идеи, как противостоять Маску. Но рассказывать про них создатели StopElon пока не захотели.
dev.by
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