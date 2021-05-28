



Валерий Цепкало был освобожден от должности директора ГУ «Администрация Парка высоких технологий» больше четырех лет назад – 2 марта 2017 года. Однако всё это время он был действующим членом Наблюдательного совета ПВТ – информация об этом есть на официальном сайте Парка. Никаких специальных решений по поводу того, чтобы исключить Цепкало из Наблюдательного совета ПВТ, не принималось. Однако сейчас в ПВТ говорят, что, возможно, в ближайшее время может измениться не только состав участников Наблюдательного совета, но и произведены некоторые кадровые рокировки непосредственно в администрации ПВТ.





«Поскольку Лукашенко сейчас немного обижен на всю IT-сферу, то, вероятно, пока боятся пойти к нему с новым составом Наблюдательного совета, – такое мнение высказывают некоторые члены ПВТ. – Не исключено, что в связи с последними скандалами с членством в ПВТ TUT.BY и предоставляемыми льготами состав все-таки пересмотрят».





Сейчас директором ПВТ является бывший помощник президента Всеволод Янчевский. Удастся ли ему и всем его заместителям из-за скандала с TUT.BY удержаться в своих нынешних креслах – покажет время.





Заметим: Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск и находится в базе данных разыскиваемых МВД России. Он уехал из Беларуси вместе с детьми, сейчас вместе с семьей находится в Латвии. Заявлял, что из-за репрессий не может вернуться в Минск при действующей власти.