







По его словам, "Белавиа" до сих пор получает "благодарности" от правительств Великобритании, Франции, Литвы, США и других, но ранее эти благодарности были связаны со спасением людей, застрявших в разных государствах на фоне пандемии.





"Мы не обращали внимание на их национальности и паспорта. "Белавиа" получила тысячи благодарностей от этих людей и нас это грело и греет. Белавиа получила десятки благодарностей (без кавычек) от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее", - отметил Чергинец.





В частности он упомянул благодарность от руководства Госдепартамента США и американского посольства в Беларуси за эвакуацию американских граждан из Турции. Благодарности, по словам руководителя "Белавиа", "повторялись как мантра в течение двух недель ежедневно".





"Мы сейчас почувствовали эту незабытую благодарность на себе. Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против Белавиа, которая никаким боком неисключительных отношения к данному инциденту", - написал Чергинец.





По его мнению, действия стран по ограничению возможностей для посадки белорусских авиалайнеров "явно спланированы", кроме того, "с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры". Глава авиакомпании считает это "полным попранием основ демократии" и "издевательством над людьми".





"Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили как всегда на этом заработать... Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся", - убежден Чергинец.

Васильки останутся в небе, мы будем летать, подытожил он.





В принципе, то же самое Александр Лукашенко вчера говорил Владимиру Путину.