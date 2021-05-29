Такое мнение высказал в четверг президент балтийской республики Гитанас Науседа, передает afn.by со ссылкой на ТАСС.





"В случае принятия данного решения убытки понесет кто угодно, но не белорусский режим. Поэтому возникает вопрос: даст ли эта мера ожидаемый результат?" - сказал он журналистам.





По предположению Науседы, самую большую выгоду из этого извлекла бы российская сторона. "Больше всех обрадовалась бы Россия, которая старается перенаправить [белорусские] грузы в альтернативные [российские] порты", - утверждал литовский лидер.





Он считает, что дискуссии по этому вопросу только начинаются. "Их необходимо вести тонко, тщательно все обдумывая. Мы не должны допустить того, чтобы те, кто должен опасаться наших санкций, потирал руки", - заявил Науседа.





Как сообщают литовские СМИ, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что среди секторальных санкций, которые могут быть введены против Минска, стоит обсудить запрет на экспорт через страны Балтии белорусских калийных удобрений, который в стоимостном выражении составляет порядка €2 млрд. Белорусские грузы, среди которых значительная доля приходится на нефтепродукты и удобрения, до сих пор обеспечивали около 30% перевалки Клайпедского порта.







