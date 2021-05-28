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В белорусской экономике растут рекордные долги предприятий

Дебиторка флагманских компаний достигла максимальной величины за всю историю измерений.

Вanki24.by смотрят, кто кому и сколько задолжал в Беларуси. 

Отсутствие платежей бизнес-партнеров предприятий отражает сумма дебиторской задолженности. К 1 апреля дебиторка крупных и средних компаний составила 51,147 млрд BYN. Это рекордное значение за весь период замеров по текущей методике. 

Предыдущий рекорд по долгам продержался всего месяц и был равен 50,578 млрд BYN. 

Рост дебиторки сильно связан с девальвацией белорусского рубля. Часть долгов номинирована в валюте и ослабление «зайчика» автоматически увеличивает сумму долга в BYN-эквиваленте. 

В прошлой пятилетке дебиторка постоянно увеличивалась: за 2016 год прирост составил 11%, за 2017-й — 11,8%, за 2018-й — 14,5%, за 2019-й — 7,9%, за 2020-й — 21,2%. Всего за 5 лет дебиторка флагманов суммарно поднялась на 85,8%. 

Значительная часть дебиторки имеет пропущенные сроки погашения. На 1 апреля такая проблемная дебиторка составила 7,911 млрд BYN. Доля токсичных обязательств достигла 15,5% — практически каждый шестой рубль. 

Также дебиторка делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя дебиторка — это долги иностранных компаний перед белорусскими, а внутренняя — долги местных предприятий друг другу. 

Внешняя дебиторка на 1 апреля составила 12,996 млрд BYN. С начала 2021 года она выросла на 2,8%. Доля просроченных обязательств во внешней дебиторке достигла 6,6%. В прошлой пятилетке самый быстрый рост внешней дебиторки отмечался в 2020 году — на 33,5%. Это логично: как раз в прошлом году сильно обесценился белорусский рубль. 

Внутренняя дебиторка почти втрое выше внешней — 38,151 млрд BYN. К слову, это максимальное значение данного показателя за период замеров. В прошлой пятилетке внутренняя дебиторка росла весьма быстро, прибавив за 5 лет аж 87,2%. 

Качество внутренней дебиторки гораздо хуже, чем у внешней. На 1 апреля доля просрочки составила 18,5% — без малого каждый пятый рубль. 

Больше половины дебиторки формирует промышленность — 26,384 млрд BYN на отчетную дату. С начала 2021 года она увеличилась на 4,4%. 

Качество дебиторки флагманов промышленности оставляет желать лучшего — 17,5% просрочки. 

Еще 5,522 млрд BYN дебиторки добавляют оптовая торговля, 3,143 млрд BYN — транспорт, 2,971 млрд BYN — строительство, 2,735 млрд BYN — информация и связь, 1,872 млрд BYN — ритейл, 1,738 млрд BYN — сельское хозяйство.
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