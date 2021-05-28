Авиаблокада и наличная валюта. Есть ли связь?





Так, единичный инцидент с нехваткой валюты в банкоматах «Приорбанка» 26 мая высветил вопрос доставки кэша в страну, когда самолёты не летают. dev.by попробовал разобраться, действительно ли закрытое небо может спровоцировать дефицит наличной валюты. (Спойлер: кажется, пока это не фатально).





Сюжет истории с Приорбанком, по версии «Нашай Нiвы», такой: вечером 26 мая в одном из банкоматов закончилась валюта — ее просто не успели подвезти. Кто-то сфотографировал объявление на экране банкомата и переслал в популярные телеграм-каналы, в результате чего «за вечер из банкоматов вынесли всю валюту». Банку пришлось разместить такое объявление:





На другой день Приорбанк проинформировал, что его банкоматная сеть работает в штатном режиме: «Банк ежедневно проводит стандартные мероприятия по загрузке банкоматной сети денежной наличностью».





Вероятно, кейс с закончившимися в банкомате купюрами в сознании клиентов наложился на заявление Лукашенко о том, что надо ограничить вывод валюты за рубеж.





Однако есть ещё один слой. «Дело в том, что наличная валюта завозится в тот же „Приор“ самолётами из Франкфурта. — пишет „Наша Нiва“. <…> — И вот теперь, выходит, тем банкам, которые покупали валюту в Европе, придётся её покупать у дополнительного посредника — России».





Как в Беларусь попадает наличная валюта, и может ли закрытое небо спровоцировать её нехватку или подорожание? dev.by опросил свои источники и разослал запросы в несколько банков. Вот что удалось узнать.





Валюту из-за рубежа возят далеко не все банки. Например, маленькие (да и не только) покупают её на межбанковском рынке. К тому же в обычное время много дополнительной наличности и не нужно: кто-то покупает, кто-то продаёт.





— Мы относительно небольшой банк, поэтому покупаем валюту на межбанке, — рассказали dev.by в одном из банков. — Банки обмениваются информацией о том, кому какая валюта в какие сроки нужна. Если у кого-то есть излишки, они продаются. Технически деньги привозятся на машине инкассаторскими службами. Что касается ввоза денег из-за границы, это больше тема крупных банков с иностранным капиталом.





Крупные банки могут завозить валюту из разных стран. Мнения о том, является ли Россия единственной альтернативой Европе, разные.





— Привезти можно из любой страны, — полагает один из источников, близких к банковской сфере. — Это просто вопрос покупки и прилёта. По земле, уверен, тоже можно будет, если понадобится — для этого инкассаторские бусы и существуют.





— Определённые проблемы [из-за авиаблокады] могут возникнуть, — полагает другой. — Но есть канал получения наличных из РФ. И это единственный канал.





— Да, можно ещё возить из РФ, но оттуда получается дороже. Пока ситуация не очень понятная.





Возможен ли дефицит наличной валюты из-за отсутствия авиасообщения в западном направлении?





— Не жду проблем из-за этого. Может, несколько подорожает кэш, — считает ещё один источник.





Другой источник, близкий к банковской сфере, тоже пока не видит оснований для дефицита, но с оговоркой:





— Пока нет. А вот если против банков, ведущих работу с банками РБ, введут санкции, то вариантов не будет.





По его мнению, в этом случае не удастся завезти валюту и из дружественных Беларуси стран.





А вот в банках dev.by официально говорят, что всё в порядке.





Приорбанк:





Правда ли, что Приорбанк заказывает и доставляет валюту напрямую из-за границы?





Да.





Насколько сильно повлияет прекращение авиасообщения между Беларусью и зарубежными странами на ситуацию с наличной валютой в банке?





Влияние есть. Вместе с тем Приорбанк использует имеющиеся альтернативные варианты доставки наличной иностранной валюты.





Какие есть альтернативные логистические решения в сложившейся ситуации?





Есть возможность использовать наземный транспорт.





Легко ли в данном случае переориентироваться на покупку валюты в России и как это повлияет на цену наличных денег?





Переориентироваться на Россию возможно и несложно. В любом случае, независимо от выбора альтернативного источника поставки, это никак не повлияет на клиентов банка.





Альфа-Банк:





— Банк работает в штатном режиме и не прогнозирует сложностей с наличными при возможном росте спроса. Обычно загрузка банкоматов наличными происходит исходя из анализа текущего спроса. То есть банк смотрит на подобные временные отрезки и оценивает спрос на будущее. Так можно учитывать пиковые периоды, например, даты выплаты зарплат, и выстраивать график загрузки банкоматов под такие ситуации. В периоды повышенного спроса наличных валюта в банкоматах может заканчиваться быстрее обычного. При подобных всплесках спроса банки вносят изменения в график загрузки банкоматов. Проблем с подкреплением наличными в Альфа-Банке нет.





Банк Дабрабыт:

— Банк Дабрабыт работает в нормальном режиме.





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