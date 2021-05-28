Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину. И куда денут?

Об этом сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК, сообщает «Консалтинговая группа А-95».





При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме.





Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.





В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.





По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.





Энергетическое эмбарго и закрытое небо

26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запрещает транзит белорусских самолетов через свою территорию.





Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после принудительной посадки в Минске рейса Афины-Вильнюс и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который летел этим рейсом.





При этом Украина до октября 2021 года также запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.