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Вразнос так вразнос! Беларусь вводит лицензирование импорта отдельных товаров из Украины

Беларусь устанавливает разовое лицензирование импорта отдельных товаров из Украины. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 292 от 26 мая, которое пока официально не опубликовано, но имеется в распоряжении редакции OL.

«Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной экономической зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям», — говорится в документе.

Выдавать лицензии по согласования с другими госорганами будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Перечень товаров, на которые будет распространяться разовое лицензирование, станет доступен позже, однако источник в госорганах подтвердил OL, что оно затронет кондитерские изделия, шоколад, туалетную бумагу и другие товары.

Решение принято правительством Беларуси «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли», говорится в документе.
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