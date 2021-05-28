S&P: У банков Беларуси самые высокие отраслевые и страновые риски









По оценке рейтингового агентства, уровень экономического риска в банковской системе Беларуси остается очень высоким в международном контексте.





Прогноз в отношении темпов экономического роста в 2021-2022 годах остается неопределенным из-за пандемии и затянувшегося политического кризиса, стартовой точкой которого послужили спорные президентские выборы в 2020 году.





Эти обстоятельства могут привести к еще большему снижению доверия внутренних инвесторов и потребителей и сказаться на стабильности банковского сектора.





Недавнее усиление напряженности в отношениях между Беларусью и ЕС, скорее всего, приведет к дальнейшему расширению санкций в отношении Беларуси. Тенденция развития экономического риска в банковском секторе Беларуси оценивается нами как „стабильная“, однако белорусская экономика остается уязвимой для внешних факторов», — говорится в обзоре.

По прогнозу S&P, объем потерь по кредитам в банковской системе останется высоким — на уровне 3-3,5% в 2021-2022 годах.





Уровень отраслевого риска в Беларуси остается очень высоким в международном контексте. Доминирующее положение в банковской системе занимает государство, которое контролирует около 65% совокупных активов, что приводит к искажениям операционной среды для частных банков.





S&P не прогнозирует существенных изменений ситуации в ближайшее время. Рейтинговое агентство отмечает, что уровень риска в банковском секторе Беларуси очень высок в сравнении с тем, что отмечается в сопоставимых странах.