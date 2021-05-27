В Беларуси подготовятся к переводу экономики на военные рельсы

Тренировки пройдут с 3 по 11 июня. На этот период органы власти и городские предприятия будут отрабатывать выполнение поставленных военным руководством задач в условиях, приближенных к боевым действиям. «В этом же году план подготовки предполагает проведение мобилизационных учений», — отметил военный комиссар города подполковник Николай Гомолко.





Он подчеркнул, что «препятствовать» чиновникам будут подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые будут имитировать захват зданий, уничтожение инфраструктуры, транспорта и мешать переходу хозяйства на военные рельсы. При этом комиссар заверил, что поводов беспокойства у рядовых граждан возникать не должно — подобные мероприятия проходят в стране не впервые.





«Совершенно верно, ничего чрезвычайного в этом нет. Через подобные учения уже проходили отдельные регионы страны», — добавил подполковник.





Ранее в обращении к парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о возможном «начале мировой войны» из-за позиции западных стран в отношении Минска. Он уверен, что Беларусь находится в «центре Европы», дестабилизация которого угрожает всем странам на континенте.



