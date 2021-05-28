Лев Львовский рассказал, с чем связано обесценение доллара





О том, чем вызвана эта тенденция и о том, как она влияет на курс белорусского рубля, в интервью Business&Economic Review рассказал Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.





- С чем связано обесценение доллара, которое сегодня наблюдается на международных рынках?





- У экономистов есть такое выражение «проклятие доллара». Оно связано с тем, что доллар сильно отличается от других валют.





Обычно, если в стране происходит финансовый кризис, она хочет ослабить свою валюту, чтобы импорт стал дороже, а экспорт дешевле. Благодаря этому произведенные в стране товары становятся более конкурентоспособными на внешних рынках, импорт несколько сокращается, в результате чего улучшается торговое сальдо. Это удобный инструмент, который могут использовать почти все страны. Но есть определенные группы стран, для которых это затруднительно. В первую очередь, речь идет о странах, которые объединены в одну валютную зону. Самым очевидным примером можно назвать зону евро. Когда в Греции случился кризис, она, возможно, и хотела бы девальвировать свою валюту, но поскольку ее валютой был евро, такой возможности у нее не было.





США находятся в еще более трудной ситуации. В последние десятилетия доллар стал мировой валютой. И когда происходит мировой финансовый или экономический кризис, экономические агенты из других стран начинают бежать в доллар. Они продают местные активы и местные валюты и покупают доллар или американские казначейские облигации, чтобы обезопасить себя и свои сбережения. Потому что все доверяют доллару из-за предсказуемо низкой стабильной инфляции и американским казначейским облигациям, которые считаются самыми безопасными.





В результате в кризис доллар часто только укрепляется по отношению к другим валютам. И если бы даже Федеральная Резервная система (центральный банк США) захотела бы ослабить доллар в кризис, ничего бы не получилось. В этом и есть проклятие того, что валюта считается самой надежной в мире.





- Для чего ФРС США могло бы понадобиться девальвировать доллар? Ради внешней торговли?





- Да. Из-за особого положения доллара проблемы США противоположны проблемам, которые испытывают остальные страны. В то время, как валюты всех стран ослабевают, и их товары становятся дешевле, американские товары становятся дороже. Причем это происходит даже в том случае, если формально цены на них остаются прежними, на фоне подешевевших товаров из других стран. Например, если собранный в США Ford стоит 10 тысяч, аналогичную по классу Toyota в кризис можно приобрести уже не за 10, а за 9 тысяч.





- Тем не менее, сегодня происходит обесценение доллара.





- В этот раз все действительно происходит по несколько необычному сценарию. В США в связи с пандемией были приняты беспрецедентные меры по вливанию ликвидности в экономику. И сейчас в США инфляция составляет около 2.5%. Некоторые экономисты даже заговорили о том, не слишком ли это высокий показатель. Но Федеральная резервная система считает, что все хорошо. В США о таком и мечтать не могли. Они много лет боролись с тем, что инфляция у них ниже таргетированных показателей.





- Почему это плохо?





- При слишком низкой стабильной инфляции у экономических агентов снижается мотивация к инвестированию, а при продолжении трендов страна даже может столкнуться с дефляцией.





- Отражаются ли эти мировые тенденции на экономике Беларуси?





- Если говорить об укреплении белорусского рубля в отношении доллара, то здесь играют роль в первую очередь другие факторы. В первую очередь – неожиданный рост экспорта. Причем обычно бывает, что при серьезном росте экспорта импорт также растет, поскольку при производстве белорусских экспортных товаров используется значительная доля импортных сырья и комплектующих. На сей раз экспорт вырос значительно, а импорт – не очень, что помогло улучшить сальдо и укрепить курс рубля. Причины этого на сегодняшний день не вполне понятны.





- Можно ли прогнозировать, как будут развиваться события в дальнейшем?





- Если говорить о мировых тенденциях, то ослабление доллара вызвано вполне конкретными причинами, и оно, конечно, не означает, что доллар падает в пропасть. Насколько мне известно, новых серьезных вливаний ликвидности в США не запланировано, а те вливания ликвидности, которые воздействовали на доллар в прошлом году, являются рекордными и вряд ли будут повторены в том же объеме. В случае, если экономика США не будет выходить из рецессии быстро, возможно некоторое дополнительное смягчение денежной политики, которое приведет к удешевлению доллара. Если восстановление будет идти быстро, то доллар начнет укрепляться.



