+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Лев Львовский рассказал, с чем связано обесценение доллара

Снижение курса доллара на мировых рынках после многолетней стабильности вызвало горячие дискуссии как среди экономистов, так и в бизнес-среде.


О том, чем вызвана эта тенденция и о том, как она влияет на курс белорусского рубля, в интервью Business&Economic Review рассказал Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.

- С чем связано обесценение доллара, которое сегодня наблюдается на международных рынках?

- У экономистов есть такое выражение «проклятие доллара». Оно связано с тем, что доллар сильно отличается от других валют.

Обычно, если в стране происходит финансовый кризис, она хочет ослабить свою валюту, чтобы импорт стал дороже, а экспорт дешевле. Благодаря этому произведенные в стране товары становятся более конкурентоспособными на внешних рынках, импорт несколько сокращается, в результате чего улучшается торговое сальдо. Это удобный инструмент, который могут использовать почти все страны. Но есть определенные группы стран, для которых это затруднительно. В первую очередь, речь идет о странах, которые объединены в одну валютную зону. Самым очевидным примером можно назвать зону евро. Когда в Греции случился кризис, она, возможно, и хотела бы девальвировать свою валюту, но поскольку ее валютой был евро, такой возможности у нее не было.

США находятся в еще более трудной ситуации. В последние десятилетия доллар стал мировой валютой. И когда происходит мировой финансовый или экономический кризис, экономические агенты из других стран начинают бежать в доллар. Они продают местные активы и местные валюты и покупают доллар или американские казначейские облигации, чтобы обезопасить себя и свои сбережения. Потому что все доверяют доллару из-за предсказуемо низкой стабильной инфляции и американским казначейским облигациям, которые считаются самыми безопасными.

В результате в кризис доллар часто только укрепляется по отношению к другим валютам. И если бы даже Федеральная Резервная система (центральный банк США) захотела бы ослабить доллар в кризис, ничего бы не получилось. В этом и есть проклятие того, что валюта считается самой надежной в мире.

- Для чего ФРС США могло бы понадобиться девальвировать доллар? Ради внешней торговли?

- Да. Из-за особого положения доллара проблемы США противоположны проблемам, которые испытывают остальные страны. В то время, как валюты всех стран ослабевают, и их товары становятся дешевле, американские товары становятся дороже. Причем это происходит даже в том случае, если формально цены на них остаются прежними, на фоне подешевевших товаров из других стран. Например, если собранный в США Ford стоит 10 тысяч, аналогичную по классу Toyota в кризис можно приобрести уже не за 10, а за 9 тысяч.

- Тем не менее, сегодня происходит обесценение доллара.

- В этот раз все действительно происходит по несколько необычному сценарию. В США в связи с пандемией были приняты беспрецедентные меры по вливанию ликвидности в экономику. И сейчас в США инфляция составляет около 2.5%. Некоторые экономисты даже заговорили о том, не слишком ли это высокий показатель. Но Федеральная резервная система считает, что все хорошо. В США о таком и мечтать не могли. Они много лет боролись с тем, что инфляция у них ниже таргетированных показателей.

- Почему это плохо?

- При слишком низкой стабильной инфляции у экономических агентов снижается мотивация к инвестированию, а при продолжении трендов страна даже может столкнуться с дефляцией.

- Отражаются ли эти мировые тенденции на экономике Беларуси?

- Если говорить об укреплении белорусского рубля в отношении доллара, то здесь играют роль в первую очередь другие факторы. В первую очередь – неожиданный рост экспорта. Причем обычно бывает, что при серьезном росте экспорта импорт также растет, поскольку при производстве белорусских экспортных товаров используется значительная доля импортных сырья и комплектующих. На сей раз экспорт вырос значительно, а импорт – не очень, что помогло улучшить сальдо и укрепить курс рубля. Причины этого на сегодняшний день не вполне понятны.

- Можно ли прогнозировать, как будут развиваться события в дальнейшем?

- Если говорить о мировых тенденциях, то ослабление доллара вызвано вполне конкретными причинами, и оно, конечно, не означает, что доллар падает в пропасть. Насколько мне известно, новых серьезных вливаний ликвидности в США не запланировано, а те вливания ликвидности, которые воздействовали на доллар в прошлом году, являются рекордными и вряд ли будут повторены в том же объеме. В случае, если экономика США не будет выходить из рецессии быстро, возможно некоторое дополнительное смягчение денежной политики, которое приведет к удешевлению доллара. Если восстановление будет идти быстро, то доллар начнет укрепляться.

Что касается белорусского рубля, то на него будет влиять множество различных факторов – мировые цены на экспорт таких наших важных позиций как нефтепродукты, лес, калийные удобрения, возможность введения серьезных экономических санкций в отношении Беларуси и России, перспективы получения новых кредитов и другие. В целом на белорусский рубль будет воздействовать большое число непредсказуемых факторов, пишет Thinktanks.by
Источник: Ольга Томашевская
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]