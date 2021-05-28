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Кулеба заявил, что запрет на импорт электроэнергии из Беларуси не связан с инцидентом с самолетом Ryanair

Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Решение о запрете закупки электроэнергии в Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Министр подчеркнул, что это стратегическое, выверенное и просчитанное решение, пишет interfax.by.

"Наша цель (это официальная цель Украины, к которой мы продвигаемся и работаем настойчиво) - это в 2023 году вообще "отрезаться" от электросетей РФ и Беларуси и интегрироваться в европейскую, объединить наши электросети", - отметил он.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
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