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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

ЕС обсуждает запрет выпуска белорусских облигаций в евро

Евросоюз изучает возможность включения в пакет санкций в отношении Беларуси запрета выпуска гособлигаций в евро.


Об этом журналистам сегодня, 27 мая, рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.

Маас уточнил, что по этому вопросу предстоят детальные консультации.

Санкции в отношении официального Минска будут направлены и на использование финансовых возможностей в области системы расчетов.

В особенности стоит вопрос, насколько в будущем Беларуси будет позволено предпринимать выпуск гособлигаций в Европе», — пояснил глава МИД ФРГ.
OL
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