







Транспортные компании ищут альтернативные пути, планируют новые маршруты, - пишет Автобизнес со ссылкой на Delfi.





По словам президента ассоциации литовских автоперевозчиков Linava Ромаса Аустинскаса, перевозчики прилагают максимум усилий для поиска наикратчайших маршрутов в объезд Беларуси, но это непростая задача.





"Грузы, которые везли в воскресенье/до воскресенья - их уже по другому маршруту направить сложно, слишком мало времени на подготовку, нельзя заставлять водителей ехать быстрее, надо соблюдать режим, а ведь есть графики, утвержденные заказчиком", – сказал президент.





Но для новых поездок, по его словам, перевозчики сами разрабатывают альтернативные пути.





"Перевозчики понимают весь риск и ищут альтернативу, к сожалению, это будут более длинные варианты, а это означает подорожание услуги, пересмотр договоров с заказчиками. Мы часть Литвы, соблюдаем рекомендации, ищем выход. Мы не хотели бы, чтобы наши тягачи застряли, как это уже не раз случалось. Мы готовы сотрудничать с государственными учреждениями и искать решения", – сказал Аустинскас. Кроме того, по его словам, отмечается, что после воскресенья усилен контроль на белорусских КПП и на дорогах страны.





Cтатью на портале Delfi активно комментируют. "А где же дешевым топливом заправляться будут? И как ездить, через Украину? Чтобы там раздели и разули, да и дорог на Украине нет, без подвески приедешь", - пишет один из пользователей. "Кому вы тут заливаете? Какие обьездные маршруты? Все давно знают что санкционка шла через Беларусь. Куда вы поедете? Через Латвию, так там уже российская граница, вы там не пролезете. Так что не маршруты новые надо искать, а работу", - пишут и такое.





Между тем днем ранее Delfi со ссылкой на Linava написала прямо противположное.





"Литовские перевозчики должны ездить через Беларусь и в дальнейшем, невзирая на рекомендации МИД для граждан Литвы избегать поездок в соседнюю страну", - говорил тоггда Аустинскас. - "Думаю, что литовские перевозчики будут ездить через Беларусь, как и ездили", - сказал BNS во вторник Ромас Аустинскас. Однако, по его словам, пересечение границы при въезде в Беларусь затруднено - таможня этой страны "очень активно" проверят въезжающие грузовики. А в среду Аустинск заявил, что литовские перевозчики ищут возможность объезда Беларуси, хотя это и не просто.





В понедельник, 24 мая, МИД Литвы призвал своих граждан не ехать в Беларусь. А тем гражданам, которые на данный момент находятся в Беларуси, рекомендовано покинуть страну. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.