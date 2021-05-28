Частный бизнес в Беларуси просит государство не мешать
Основная проблема белорусского бизнеса – это постоянное вмешательство государства в эту сферу. Поэтому основное пожелание бизнеса к властям – не мешать.
На взгляд экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, государство должно выполнять функцию «ночного сторожа» при частном бизнеса, который вмешивается в дела бизнеса только по мере необходимости.
«В Беларуси мы наблюдаем совершенно другой вариант: здесь государство с дубинкой, оно штрафует предпринимателей за любые даже очень мелкие нарушения», – отметил он во время онлайн-семинара «Развитие предпринимательской инициативы как основа экономического роста».
Цепкало привел в пример один из отчетов министерства по налогам и сборам, в котором говорилось, что по итогам проверки 10 тыс. предприятий у 99% из них были выявлены нарушения.
«Может проблема не в этих предприятиях? – задается вопросом он. – Может проблема в сильной зарегулированности, когда какое-нибудь постановление правительства противоречит инструкции Минфина и т.д.».
Валерий Цепкало считает, что от государства требуется лишь создать юридические рамки, чтобы бизнес развивался, а само государство должно уйти из бизнеса вообще.
То, что от государства требуется лишь не мешать, считает и IT-предприниматель, бывший старший вице-президент одной из крупнейших мировых IT-компаний Максим Богрецов.
«Хороший пример того, как может развиваться бизнес, если в него не вмешивается государство – это ИТ-сектор», – отметил он.
Предприниматель и вовсе считает, что в Беларуси у государства уникальные функции, которые нетипичны для многих других стран.
«Это государство, которое одновременно является устанавливающим правила, наблюдающим и карающим за их несоблюдение, и в тоже время и самим хозяйственником», – сказал он.
Почему частные эффективнее государственных?
Говоря о частных и государственных компаниях, также следует не забывать, что первые во много раз эффективнее.
Вот и в Беларуси частные компании по производительности опережают государственные. Еще глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, ссылаясь на проведенный банком анализ, говорил, что производительность в частном секторе Беларуси на 40% выше, чем в государственном.
«Частные компании изначально поставлены в условия конкуренции, а конкуренция означает больше гибкости, – отметил Богрецов. – Значит, частник более адекватно выбирает, что производить, и как это продвигать на рынок. Соответственно, частная компания лучше, чем государственная, интегрирована в мировую экономику».
Он также обратил внимание на такой важный фактор, как система мотивации. На его взгляд, кроме иных ограничений, в госкомпаниях она отсутствует, а без нее невозможно добиться каких-то результатов.
Что важно
Максим Богрецов подчеркнул, что в любой экономике самое важное – это человеческий капитал.
«Почему мы говорим сегодня о социально-политическом кризисе, потому что он рубит на корню перспективы белорусской экономики. Люди, которые делают бизнес и должны планировать на несколько лет вперед, чтобы бизнес развивался, в такой ситуации этого сделать не могут, – сказал он. – Все, что сегодня происходит с университетами, преподавателями, студентами, с теми учениками, которые будут сейчас подавать документы в польские российские вузы, это трагедия. И никакими налоговыми преференциями вы не замените этих людей».
Еще один барьер на пути развития бизнеса – это проверяющие органы, считает предприниматель. По его мнению, все подобные органы еще с советских времен и до сих пор работают как карательные.
«Особенно это заметно сегодня, когда экономическое давление смешивается с политическим. Налоговая инспекция может начать преследовать человека только потому, что он прошел по административному делу», – пояснил Богрецов.
Еще один важный момент, по мнению ИТ-предпринимателя: должно быть наличие возможности амнистии капитала и возможности использования этого капитала в Беларуси – покупка частной собственности.
«Можно сколько угодно говорить о накопленных и заработанных кем-то деньгах, если они не идут потом обратно в экономику. В лучшем случае они выводятся и страны. К тому же многие бизнесмены все еще работают на арендованных площадях, – напомнил он.
Предприниматель пояснил: амнистия капитала еще важнее с точки зрения капитализации компании.
«Для сектора, который инвестирует, важно владеть этими инвестициями, потому что таким образом вы можете правильно подсчитать капитализацию компании и можете понимать, как делать инвестиции. А это важный фактор для развития», – отметил Максим Богрецов.
Судебная реформа первостепенна
Резюмируя, научный руководитель российской экспертной группы «Европейский диалог», вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (2003-2004) Евгений Гонтмахер призвал сделать несколько вещей, когда в Беларуси будет новая политическая ситуация.
Прежде всего провести максимальную либерализацию экономики с обнулением налогов для больших секторов экономики. А функцию регулирования экономики передать законодательной власти.
Одной из самых важных реформ Гонтмахер также считает проведение судебной реформы.
«Судебная реформа имеет первостепенное значение, без нее ничего не получится. Это главная реформа, которая непосредственно касается и бизнеса», – заключил он, пишет Ежедневник.
Источник: Ирина Мурина
07:36 28/05/2021
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