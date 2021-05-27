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Подорожают коммуналка и сигареты, начнут действовать санкции: что изменится с 1 июня

В Беларуси в июне вырастут тарифы на ЖКУ, подорожают сигареты, начнут действовать санкции США против ряда госпредприятий.

Подорожают коммуналка и сигареты, начнут действовать санкции: что изменится с 1 июня
Из Минска будут курсировать автобусы в Москву и Санкт-Петербург, но закроются авирейсы Белавиа в страны ЕС. Что еще изменится для белорусов – читайте в традиционном обзоре Myfin.by.

Вырастут тарифы ЖКУ

В Беларуси два раза в год происходит плановый рост тарифов на ЖКУ. Предыдущее подорожание было в январе 2021, новое – с 1 июня 2021. В целом тарифы вырастут на $0,8 в эквиваленте. Но по отдельным услугам будет и снижение.

Поднимут льготные тарифы на теплоснабжение – отопление и подогрев воды. Они увеличатся с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал (+6,3%).

С 1 июня тариф на техническое обслуживание составит 0,1238 рубля (–6,8%) за 1 квадратный метр (сейчас – 0,1322 рубля). Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные жители.

Тариф на техобслуживание лифта с 1 июня снизится до 1,43 рубля (–4,9%) на одного проживающего в месяц (сейчас – 1,5 рубля).

С 1 июня также изменят тарифы за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов). За эту услугу, как и за техобслуживание лифта, сейчас взимают оплату за количество зарегистрированных в квартире человек. 

К примеру, в Минске сейчас тариф – 0,88 рубля на одного проживающего в месяц, а с 1 июня будет 0,85 рубля. В областях сейчас этот тариф – 0,74 рубля на одного проживающего в месяц, а с июня станет 0,71 рубля.

С июня также снизят тарифы на вывоз мусора – как для домов с мусоропроводом, так и без него (действуют разные тарифы). К примеру, в Минске в жилье без мусоропровода сейчас тариф – 7,5920 рубля за один «кубометр», а с 1 июня станет 7,4469 рубля. В остальных регионах – 9,2583 рубля и 8,9418 рубля соответственно.

С июня в некоторых жировках может появиться такая строчка, как «управление общим имуществом совместного домовладения». Тариф – 0,0165 за один квадратный метр. Это плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, которая должна ежемесячно вноситься плательщиками ЖКУ совместного домовладения.

Вырастут цены на сигареты

С 1 июня также подорожают некоторые марки сигарет. Так, ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на сигареты на 5-10 копеек. Компания ООО «Интер Тобакко» в зависимости от марки сигарет повышает цены на 5-15 копеек. Некоторые марки импортных сигарет, ввозимые компанией «Беларусьторг», также подорожают на 5-10 копеек. Полный список новых цен на сигареты доступен на сайте МНС.

Заработают санкции

С 3 июня вступят в силу санкции США против белорусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». 

С ними запрещены любые финансовые операции, а также любой другой вид сотрудничества. Ряд европейских банков уже разослал своим клиентам предупреждение о возможной блокировке счетов в случае проведения расчетов с компаниями из списка.

Российские компании также могут попасть под вторичные санкции из-за связей с белорусскими компаниями.

Выезд из Гомельской области за границу станет платным

С 1 июня выезд за пределы Беларуси из Гомельской области на автомобиле через пункты пропуска станет платным. Соответствующее решение принял Гомельский областной Совет депутатов в мае. Размер сбора составит одну базовую величину (29 рублей).

Сбор будет взиматься с каждого транспортного средства, независимо от числа пассажиров в нем. Уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Ранее, напомним, такой же сбор ввела Гродненская область.

«Белавиа» сократит рейсы и персонал

В связи с запретом на выполнение рейсов со стороны ряда стран «Белавиа» отменяет полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям:

Варшава
Вильнюс
Милан
Амстердам
Рим
Франкфурт
Берлин
Мюнхен
Ганновер
Вена
Брюссель
Барселона
Калининград

В июне этот список продолжит расти. Авиакомпания создала памятку для пассажиров, как вернуть стоимость билетов и следить за своими рейсами. Также компания планирует сокращение штата персонала.

Поедут рейсовые автобусы в Москву и Санкт-Петербург

Минсктранс возобновляет выполнение автобусных рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Автобусы в Москву и Петербург начнут ходить из Минска 4 июня. 

Рейс «Минск – Санкт-Петербург» будет выполняться через день, отправление из белорусской столицы – 19:00, обратно – в тоже время следующих суток. 

В Москву автобусы будут ходить по тому же графику, но с другим временем выезда: из Минска – в 20:30, из российской столицы в 19:00 (автовокзал «Южные ворота») и 20:45 (автовокзал «Саларьево»).
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