В новом валютном регулировании не все понятно

Напомним, что с этой даты вступает в силу новая редакция Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», пишет Инфобанк.





Порядок действий установлен постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021г. №37 «О регистрации резидентами валютных договоров», которым утверждена Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров.

Однако, до сих пор не все участники процесса получили полные и исчерпывающие ответы на вопрос – как это будет реализовано на практике. Вопросы банков консолидируются в Ассоциации белорусских банков, которая переадресует их Нацбанку.

В частности, обращается внимание на следующие проблемные вопросы:

- необходимость наличия у клиентов банков средств электронной цифровой подписи (ЭЦП ГосСУОК), для работы с веб-порталом регистрации валютных договоров;

- наличие у банка информации о работнике клиента, который осуществляет аутентификацию на веб-портале в межбанковской системе идентификации.

При этом есть вероятность, что за регистрацию валютных договоров у некоторых активных участников ВЭД могут отвечать декларанты. То есть работники, не указанные в карточке с образцами подписей в банке. Соответственно, информации о них не будет в МСИ (межбанковской системе информации).

Также поднимаются вопросы о возможности интеграции банковских информационных систем с веб-порталом, а это в свою очередь влечет необходимость получения работниками банков дополнительных электронных ключей.

До 9 июля осталось 1,5 месяца, надеемся, что к моменту вступления новой редакции Закона в силу со стороны регулятора будут опубликованы дополнительные комментарии.