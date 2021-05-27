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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В новом валютном регулировании не все понятно

С 9 июля текущего года на белорусские банки и компании возлагается обязанность регистрировать валютные договоры и представлять сопутствующую валютным сделкам информацию и документы.

Напомним, что с этой даты вступает в силу новая редакция Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», пишет Инфобанк.  

Порядок действий установлен постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021г. №37 «О регистрации резидентами валютных договоров», которым утверждена Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров.
 
Однако, до сих пор не все участники процесса получили полные и исчерпывающие ответы на вопрос – как это будет реализовано на практике. Вопросы банков консолидируются в Ассоциации белорусских банков, которая переадресует их Нацбанку.  
 
В частности, обращается  внимание на следующие проблемные вопросы:
 
- необходимость наличия у клиентов банков средств электронной цифровой подписи (ЭЦП ГосСУОК), для работы с веб-порталом регистрации валютных договоров;
 
- наличие у банка информации о работнике клиента, который осуществляет аутентификацию на веб-портале в межбанковской системе идентификации.
 
При этом есть вероятность, что за регистрацию валютных договоров у некоторых активных участников ВЭД могут отвечать декларанты. То есть работники, не указанные в карточке с образцами подписей в банке. Соответственно, информации о них  не будет в  МСИ (межбанковской системе информации).
 
Также поднимаются вопросы о возможности интеграции банковских информационных систем с веб-порталом, а это в свою очередь  влечет  необходимость получения работниками банков дополнительных электронных ключей.
 
До 9 июля осталось 1,5 месяца, надеемся, что к моменту вступления новой редакции Закона в силу со стороны регулятора будут опубликованы дополнительные комментарии.
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