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В банкоматах кончается валюта? Узнали, можно ли снять с карты $800

Вчера о временных сложностях со снятием валюты в некоторых банкоматах сети объявил Приорбанк. Myfin.by решил узнать, нет ли проблем с валютой в банкоматах белорусских банков.

В банкоматах кончается валюта? Узнали, можно ли снять с карты $800
Журналисты позвонили в контакт-центры нескольких из них, чтобы выяснить – в каком банкомате недалеко от станции метро можно снять $800, – сумма, примерно равная средней зарплате по Минску, озвученной Белстатом.

Альфа-Банк: валюта есть в одном банкомате

«В Заводском и Партизанском районах нет валюты в банкоматах. Единственное место, где вы ее можете снять в этой части Минска – это банкомат на Нестерова, 49», – ответила девушка в колл-центре, когда журналист поинтересовался, где по второй ветке метро есть купюры с американскими президентами.

По ее словам, ближайший загруженный долларами банкомат для заводчан, получивших среднюю «минскую» зарплату, находится по адресу проспект Победителей, 5 – около станции метро «Немига».

Белагропромбанк: наличие не гарантируем

«В Минске есть несколько банкоматов, где вы можете снять доллары. Но не 800 сразу, а в четыре захода – по 200, – таков лимит. Ближайшим к метро будет банкомат по адресу Романовская слобода, 6 – около метро «Немига». Также валюта постоянно загружается в банкоматы по адресу Короля, 71 – это здание МВД, между «Молодежной» и «Фрунзенской», Шаранговича, 4, Шевченко, 11», – рассказали нам в справочной банка. Добавив, что наличие валюты не гарантируют.

Беларусбанк: неизвестно, будет ли по факту

Самая мощная сеть (что отделений, что банкоматов) – у «зеленого» банка, поэтому сложно было ожидать, что у них нет банкоматов у метро, где можно забрать 800 долларов средней «минской» зарплаты.

«Банкоматы у станций метро, в которые загружается валюта, находятся по адресам Кирова, 18 («Купалавская»), Мстиславца, 11 («Восток») и Долгобродская, 35 («Тракторный завод»). Но по фактическому наличию долларов в них, тем более требуемой суммы, я ничего сказать не могу», – ответствовал молодой человек.

Белгазпромбанк: попробуйте у казино

Те же слова прозвучали и из уст консультанта еще одного отчасти белорусского банка: «У метро вы можете попробовать снять деньги в банкомате по адресу Романовская слобода, 5. Есть еще несколько банкоматов, куда валюта загружается. Один из них – круглосуточный, около казино, по адресу Красноармейская, 6 – недалеко от «Купаловской». Там наверняка будут 800 долларов», – дали дельный совет в контакт-центре.

БПС-Сбербанк: есть возле метро

«Около метро вы можете снять наличные доллары в банкомате на бульваре Мулявина, 6 – около станции «Площадь Якуба Коласа», а также у станции «Спортивная»– по адресу Евфросиньи Полоцкой, 1», – ответили в колл-центре.

МТБанк: можно снять в одно банкомате

«У нас не во все банкоматы загружается валюта, поэтому у метро вы сможете снять 800 долларов только в одном – рядом со станцией «Каменная горка», по адресу Кунцевщина, 2А» , – ответил любезный молодой человек, оперативно проверивший все возможные варианты.

Приорбанк: в двух местах валюта есть

«Снять 800 долларов рядом со станциями метро можно в двух местах – на Партизанском проспекте, 56-2, – около универмага «Беларусь», и соответственно станции метро «Партизанская», и по Независимости 172 – у метро «Уручье».Также есть банкомат с валютой по адресу Кропоткина, 91»,– заявили нам в банке, который, собственно, и «дал старт» обзвону.

Также в банке рокомментировали возникшие сложности так:

«Банкоматная сеть «Приорбанка» работает в штатном режиме, банк ежедневно проводит стандартные мероприятия по загрузке банкоматной сети денежной наличностью».

Что в итоге?

Если верить представителям банковских контакт-центров, то ни в одном из семи банков нет видимых проблем с наличием валюты в банкоматах. Но постоянные оговорки «не скажу, есть ли деньги в банкомате», «не знаю, будет ли 800» и т.д. наводят на мысль, что наличности при большом скоплении желающих все же может не хватить. Как минимум – в банкоматах.
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