+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Беларуский рубль рекордно подешевел на торгах 27 мая

Белорусский рубль завершил торги 27 мая с рекордной скоростью девальвации за последние 5 месяцев

Доллар, евро и российский рубль дорожают к белорусскому рублю уже второй день подряд.

А сегодня всего за один день белорусский рубль обвалился к корзине валют на 0,66%. Последний раз ещё быстрее он падал на торгах в конце декабря прошлого года.

Абсолютное значение валютной корзины выросло до максимума за 22 дня, но ещё в начале недели стоимость корзины валют падала до минимума за полгода.

Курс доллара подскочил на 0,0173 BYN до 2,5235 BYN/USD — максимума почти за две недели. С начала месяца американская валюты подешевела на 0,0362 BYN.

Курс евро вырос на 0,0090 BYN до 3,0777 BYN/EUR. Евро дорожает уже третий день. За это время его стоимость поднялась на 0,0166 BYN до максимума за 23 дня, но с начала мая она снизилась на 0,0184 BYN.

Курс российского рубля рванул вверх на 0,0258 BYN до 3,4378 BYN/100 RUB — максимума за 28 дней. На текущий момент только российскому рублю удалось подняться выше уровня начала мая на 0,0213 BYN.

Доллар и евро пока находятся в отрицательной зоне, но до конца мая есть ещё две торговые сессии. Как мы знаем, для того чтобы растерять все предыдущие успехи, может хватить и одной.

Московская биржа

Российский рубль чувствует себя прекрасно и сегодня немного укрепляется к доллару и евро. К 11-30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 2 копейки 73,4580 российских рублей.

Курс доллара находится вблизи минимума за два месяца.

Средневзвешенный курс евро в это же время упал на 23 копейки до 89,71 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]