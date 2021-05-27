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Иностранные банки теряют позиции в Беларуси

Хотя количество иностранных банков Беларуси за год с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года выросло с 14 до 15, их доля в банковских активах РБ сократилась с 34% до 31,7%.

По данным Национального банка РБ за I квартал текущего года количество коммерческих банков в Беларуси не изменилось и составило на 1 апреля 24 организации. 

Кроме них, в стране работает еще и Банк развития, но его показатели Нацбанк при подготовке статистических данных не учитывает, хотя тот контролирует несколько процентов рынка банковских услуг для юридических лиц.

Количество государственных банков за год сократилось с 5 до 4. Паритетбанк был продан кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.

В результате у государства остались три системообразующих банка (Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк), а также небольшой банк Дабрабыт, который принадлежит Нацбанку и используется им для проведения операций на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Таким образом, число иностранных банков в РБ за год увеличилось с 14 до 15, а частных банков осталось, как и было, 5.

Несмотря на то, что государственных банков стало меньше, их активы в текущем году растут намного быстрее, чем у других банков. За первый квартал эти активы увеличились на 1,18 млрд. рублей и достигли 59,69 млрд. рублей.

В то же время, активы иностранных банков выросли всего на 0,05 млрд. рублей — до 29,06 млрд. рублей, а активы частных банков увеличились на 0,03 млрд. рублей и составили на 1 апреля 3,06 млрд. рублей.

Госбанки за первый квартал 2021 года значительно увеличили не только активы, но и нормативный капитал: на 747,2 млн. рублей — до 8,006 млрд. рублей. Иностранные банки нарастили капитал всего на 36,4 млн. рублей — до 4,431 млрд. рублей. А частные банки нарастили капитал всего на 19,4 млн. рублей — до 0,599 млрд. рублей.

Достаточность нормативного капитала у всех банков находится на довольно высоком уровне, причем выше всего она, естественно, у госбанков: 19,171 (на 1 апреля 2021 года). У иностранных банков она равна 17,198, а у частных — 17,069.

При этом, по данным на 1 января текущего года, данные параметры были ниже: 17,223, 17,096 и 16,973 соответственно. Таким образом, надежность банков, в первую очередь, государственных, в текущем году выросла, что можно считать их ответом на сложное состояние белорусской экономики.

В то же время, у банков увеличилась и доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску. У государственных банков она за квартал выросла с 5,39% до 5,72%, у иностранных — с 3,66% до 4,14%, а у частных банков — с 3,35% до 3,56%.

При этом основной вклад в «плохие» кредиты вносят юридические лица, у которых данный параметр поднялся с 6,67% до 7,38%. А у физических лиц он даже снизился: с 0,83% до 0,72% на 1 апреля.

Необслуживаемые кредиты большей частью являются валютными, поэтому по валютной задолженности доля необслуживаемых активов достигла 6,45%, тогда как по задолженности в белорусских рублях она составила 3,85%.

Сравнительно благополучные показатели по необслуживаемым активам объясняются, в значительной степени тем, что банки просто списывают значительную часть таких долгов.

Поэтому доля необслуживаемых активов (с учетом списанной задолженности) в активах, подверженных кредитному риску, для юридических лиц на 1 апреля текущего года составила 14,28%, а у физических — 2,37%. Таким образом, реальная ситуация с активами далека от благополучной.
Источник: select.by
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