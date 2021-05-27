Украина ждет доход: последствия авиаблокады Минска
Киев может оказаться главным бенефициаром нового конфликта Запада с Минском.
Некоторые эксперты говорят, что изоляция Беларуси будет тяжелой и дорогой для европейских компаний. За прошлую неделю около 3,3 тысячи самолетов пролетели над Беларусью. Лишь пятая часть из них приземлились в стране или выполняли рейс из нее, свидетельствуют данные Flightradar24.
Минск нельзя назвать крупным европейским авиаузлом. Однако его аэропортом пользовался ряд международных компаний включая Lufthansa, Austrian Airlines и Turkish Airlines.
На американские пассажирские перевозки, которые редко используют белорусское авиапространство, изоляция Беларуси не повлияет, но грузовые рейсы могут пострадать, отмечает New York Times. Так, в воскресенье более десяти грузовых самолетов авиакомпаний из США прошли над Беларусью.
Украина одной из первых закрыла авиасообщение с Беларусью. Это решение поддержали не все. В частности, свою озабоченность выразил глава совета директоров аэропорта Киев (также известен как Жуляны, второй крупнейший аэропорт страны) Денис Костржевский. По его словам, аэропорт потеряет десять процентов прибыли.
"Мы считаем, что демократические ценности в первую очередь должны отстаиваться любыми методами, и мы поддерживаем решение кабинета министров о том, что демократия должна руководить во всем мире... Но с точки зрения бизнеса это будет некая потеря", - сказал он, отметив, что правительство обязано предложить компенсацию.
Но украинские власти уверены, что прекращение авиасообщения с Беларусью не только было необходимо с политической точки зрения, но и выгодно экономически.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что авиабойкот соседней страны приведет к "некоторому увеличению прибыли Украины", потому что авиакомпании ЕС будут больше летать над Украиной и платить ей за транзит. А для Минска, как считает министр, ситуация станет "весомым экономическим ударом".
В министерстве инфраструктуры Украины также уже выразили готовность предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов.
Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что за последние шесть лет Украина только теряла объемы транзита через свое воздушное пространство из-за сбитого Боинга MH17.
Авиаблокада Беларуси может изменить эту ситуацию, считает эксперт. Так рейс Вена - Москва, который обычно шел над Бела сью, уже полетел над Украиной, зайдя через Киев и Чернигов в российское авиапространство.
"Теоретически Украэрорух может увеличить свои доходы. Самолет же не просто летит. Его постоянно сопровождает с земли навигационная служба, а за это платят, и платят достаточно хорошо", - цитирует его BBC Україна.
По официальным данным, да пандемии коронавируса авиатранспорт Беларуси приносил 50-60 миллионов долларов, говорит эксперт. Сейчас эта цифра меньше, но она все равно значительна.
Однако Ланецкий сомневается, что украинские авиакомпании смогут существенно заработать, перехватив утраченные направления государственной белорусской авиакомпании Белавиа, несмотря на кризис в отрасли.
Сомнительно, что используют себе в плюс ситуацию также украинские аэропорты, говорит главред Avianews.com Александр Мироненко.
Полеты на восток, в частности в Россию, для Украины так же закрыты. Поэтому полноценным транспортным хабом ей не стать.
Частично Украина может увеличить пассажиропоток за счет самих белорусов, которым, чтобы вылететь в Европу, придется ехать в Вильнюс, Варшаву или Украину. Но речь идет об очень ограниченном числе людей, тем более, что белорусские власти усиливают контроль на выезд из страны.
"Белорусы и до санкций пользовались украинским аэропортами, потому что в Беларуси нет лоукостов, дороже билеты, поэтому они приезжали наземным транспортом и летели из Украины. Но глобально в Беларуси только десять миллионов населения, это меньше населения Москвы. Для мирового рынка авиаперевозок Минск - не такая уж и существенная потеря ", - отметил он.
Отметим, что кроме экономических выгод в Украине планируют получить и определенные политические дивиденды. Так, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович вновь поднял вопрос переноса переговорной площадки из Минска.
"В связи с тем, куда дрейфует Беларусь во главе с президентом Лукашенко, я думаю, что мы не сможем, даже когда COVID-19 снимется, проводить переговоры в Минске", - пояснил он в эфире телеканала Наш.
09:28 27/05/2021
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