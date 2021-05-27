Украина ждет доход: последствия авиаблокады Минска





Некоторые эксперты говорят, что изоляция Беларуси будет тяжелой и дорогой для европейских компаний. За прошлую неделю около 3,3 тысячи самолетов пролетели над Беларусью. Лишь пятая часть из них приземлились в стране или выполняли рейс из нее, свидетельствуют данные Flightradar24.





Минск нельзя назвать крупным европейским авиаузлом. Однако его аэропортом пользовался ряд международных компаний включая Lufthansa, Austrian Airlines и Turkish Airlines.





На американские пассажирские перевозки, которые редко используют белорусское авиапространство, изоляция Беларуси не повлияет, но грузовые рейсы могут пострадать, отмечает New York Times. Так, в воскресенье более десяти грузовых самолетов авиакомпаний из США прошли над Беларусью.





Украина одной из первых закрыла авиасообщение с Беларусью. Это решение поддержали не все. В частности, свою озабоченность выразил глава совета директоров аэропорта Киев (также известен как Жуляны, второй крупнейший аэропорт страны) Денис Костржевский. По его словам, аэропорт потеряет десять процентов прибыли.





"Мы считаем, что демократические ценности в первую очередь должны отстаиваться любыми методами, и мы поддерживаем решение кабинета министров о том, что демократия должна руководить во всем мире... Но с точки зрения бизнеса это будет некая потеря", - сказал он, отметив, что правительство обязано предложить компенсацию.





Но украинские власти уверены, что прекращение авиасообщения с Беларусью не только было необходимо с политической точки зрения, но и выгодно экономически.





Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что авиабойкот соседней страны приведет к "некоторому увеличению прибыли Украины", потому что авиакомпании ЕС будут больше летать над Украиной и платить ей за транзит. А для Минска, как считает министр, ситуация станет "весомым экономическим ударом".



