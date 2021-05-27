



"Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.





"Указом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено Положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса", - добавили в пресс-службе.





В соответствии с документом, сервис онлайн-заимствования - это сайт в сети Интернет и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.





"Документ принят в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы", - отметили в пресс-службе.















