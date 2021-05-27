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В Беларуси появятся сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности

Александр Лукашенко подписал указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности", сообщили в пресс-службе президента в среду.


"Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

"Указом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено Положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса", - добавили в пресс-службе.

В соответствии с документом, сервис онлайн-заимствования - это сайт в сети Интернет и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

"Документ принят в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы", - отметили в пресс-службе.
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