В России начали выпускать грузовики Volvo FM нового поколения

Фото Volvo Trucks





Первыми с конвейера завода Volvo Trucks в Калуге сошли седельный тягач и шасси с кабинами Globetrotter в сером цвете оттенка "замороженная ртуть". Оба автомобиля оснащены 13-литровыми 460-сильными двигателями экостандарта Евро-5 с АКПП I-Shift, светодиодными фарами головного света и алюминиевыми колесными дисками, пишет Автобизнес.





У шасси Volvo FM колесная формула 6х4 с полной пневмоподвеской, а у седельного тягача – 6х2 c подъемной осью задней тележки, при этом подвеска передней оси рессорная, сзади – пневматическая.





Два первых Volvo FM нового поколения калужской сборки отправились в парк белореченской транспортной компании "БелАвтоСервис" и будут эксплуатироваться на перевозках зерновой продукции на юге России.





Напомним, что крупнейшая в истории Volvo Trucks премьера нового поколения грузовых автомобилей состоялась в феврале 2020 года, а производственные заказы начали приниматься с сентября. Начиная с осени в поддержку старта продаж Volvo Trucks проводит масштабные демотуры по 40 городам России и Беларуси и предлагает своим клиентам выгодные пакетные предложения на грузовики новой линейки.