Как белорусская экономика связана с внешним миром. Что важно знать

Евросоюз заявил, что готовит санкции против Беларуси за принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске и последующий арест Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софьи Сапеги. Впервые за время текущего политического кризиса вокруг Беларуси это могут быть «таргетированные экономические санкции», указал ЕС, а не просто персональные санкции против чиновников, силовиков и некоторых предприятий. Одна из возможных мер может затронуть экспорт калийных удобрений, одного из основных источников валютной выручки Беларуси, написал Bloomberg со ссылкой на источники.





Евросоюз уже рекомендовал европейским авиакомпаниям не летать через воздушное пространство Беларуси, что приведет к потере валютных доходов Минска от диспетчерского и аэронавигационного обслуживания транзитных рейсов. США тоже пообещали подумать над дальнейшими мерами воздействия.





Обсуждается также эмбарго на импорт товаров из Белоруссии в Евросоюз и запрет на новые инвестиции из европейских стран в белорусскую экономику, сообщила 25 мая газета Financial Times. Согласно документу, который видели репортеры издания, санкции могут затронуть поставки нефтепродуктов, калийных удобрений, металлов и древесины, на которые в сумме приходится около половины товарного экспорта республики.









Сколько Беларусь должна внешнему миру





Совокупные долговые обязательства белорусских резидентов перед нерезидентами составляют $42,15 млрд на 1 января 2021 года, раскрывал Национальный банк Беларуси. В относительном выражении внешний долг вырос до 70% ВВП по сравнению с 63% ВВП годом ранее.





Почти две трети внешнего долга — $27,3 млрд на 1 января 2021 года — приходится на государственный сектор (власти и госпредприятия). В 2020 году обслуживание внешнего долга органов госуправления Беларуси обошлось бюджету в $2,5 млрд. По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд (минус 0,5 млрд с начала года).





Международные эксперты еще в прошлом году допускали, что белорусское правительство может потерять доступ к внешним рынкам капитала из-за санкций. Последний раз страна размещала еврооблигации в июне 2020 года — на $1,25 млрд.





Сколько Беларусь получила иностранных инвестиций





По состоянию на конец 2019 года (последние данные Нацбанка) в экономике Беларуси было накоплено $14,45 млрд прямых иностранных инвестиций. Почти треть этих вложений были из России — $4,6 млрд. Однако $8,26 млрд накопленных инвестиций происходили из стран дальнего зарубежья, включая Кипр, Нидерланды, Турцию, П ьш Литву, Латвию, Эстонию.





Существующим европейским инвестициям в Беларуси, по-видимому, ничего не грозит. Однако ЕС в теории может запретить новые инвестиции в белорусскую экономику. По данным Минэкономики Беларуси, в 2020 году прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности перед прямым инвестором) составили $1,3 млрд. Из них более $500 млн поступило из стран Евросоюза.





Сколько у Беларуси золотовалютных резервов





Международные резервы невелики — около $7,3 млрд на 1 мая 2021 года, из которых $2,8 млрд приходится на золото. В прошлом году они сократились на $1,9 млрд (около 20%) в связи с продажами валюты из резервов для поддержания курса белорусского рубля, а также плановыми погашениями внешних обязательств правительства.





Основным источником поступления валюты в резервы Беларуси являются доходы госбюджета от внешнеэкономической деятельности, в частности экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.





Сколько банковских депозитов размещено в долларах и евро





Банковский сектор Беларуси сохраняет высокий уровень долларизации: более 65% депозитов физических и юридических лиц в местных банках номинировано в иностранной валюте (преимущественно в долларах и евро). Это наследие многолетней двузначной инфляции в 2000-х годах и нескольких эпизодов девальваций белорусского рубля. Политический кризис 2020 года укрепил недоверие белорусов к национальной валюте: в частности, наблюдался ажиотажный спрос населения на иностранную валюту.





В 2020 году более 10% доходов консолидированного бюджета Беларуси (центральное правительство и местные бюджеты) было сформировано налогами и сборами от внешнеэкономической деятельности (данные белорусского Минфина). В основном это импортные пошлины, а также пошлины на экспорт нефтепродуктов и минеральных удобрений.





В первом квартале 2021 года сбор пошлин на экспорт калийных удобрений превысил в 3,9 раза пошлины от вывоза нефтепродуктов, что связано прежде всего с ростом мировых цен на удобрения.





Сколько товаров Белоруссия продает за рубеж





Товарный экспорт из Беларуси в 2020 году составил $29 млрд, в первом квартале 2021 года — $8,2 млрд. Впрочем, 45% экспортных поставок по стоимости приходилось на Россию (по 2020 году). Вторым крупнейшим торговым партнером Беларуси после России является Евросоюз, указано на сайте Еврокомиссии.





Запрет на ввоз из Беларуси в ЕС таких товаров, как нефтепродукты, удобрения, древесина, металлы остается менее вероятным сценарием, поскольку ЕС относительно редко применяет внешнеторговые санкции. В 2020 году Беларусь продала в страны ЕС нефтепродуктов на $596 млн, древесины — на $168 млн, калийных удобрений — на $196 млн (азотных — еще на $98 млн), прутьев из железа и стали — на $98 млн.



