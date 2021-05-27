Куда пропали трудовые руки?

Белстат опубликовал информацию о численности и затратах организаций на рабочую силу в 2020 году.





Известно, что главной проблемой, которая стояла перед страной и экономикой год назад, Александр Лукашенко считал проведение образцового сева зерновых и уборки без потерь самого весомого в истории урожая. Но, впрочем, как всегда, появились нюансы. В итоге об урожае все забыли, а нюансы стоят перед глазами. Например, такой: почему ускоряется занятость населения в экономики, куда пропадает увольняемая с предприятий рабочая сила?





На первый взгляд, процесс поддается регулированию. Так, в феврале 2021 года, по данным Белстата, в экономике было занято 4 298,7 тыс. человек, что на 0,8% меньше, чем в феврале 2020 года. Вроде бы не много даже для нашей небольшой экономики, но списочный состав персонала сократился на 37,5 тысяч работников, пишет Наше мнение.





Часть из них вышла на пенсию, кого-то призвали в армию, кто-то стал студентом, кто-то (это явление стало особенно заметным в 2020 году), спасаясь от возможных репрессий, уехал из страны. Белстат, ссылаясь на данные регулярных обследований домашних хозяйств, проводимых в целях изучения занятости, утверждает, что в I кв. 2021 года численность граждан, работавших за пределами Беларуси (до 1 года), составила 79,2 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,8%.





Очевидно, что многое обусловлено пандемией, которая не обошла ни одну из стран. Даже те, где существование вируса считалась сетевым фейком.





К сожалению, статистическое ведомство не поможет ответить на многие вопросы хотя бы потому, что отслеживает движение рабочей силы в крупных организациях (без микроорганизаций и малых предприятий без ведомственной подчиненности). То есть без малого бизнеса, т. е. по факту без бизнеса вообще, поскольку иного бизнеса в экономике до сих пор нет.





Таким образом, предметом статистического учета остаются крупные и относительно крупные организации отраслевого подчинения – Беллегпром, Минсельхозпрод, Минпром. По состоянию на февраль 2021 года в этих организациях числились 2 869,4 (66,8% от общей численности занятого населения) тыс. человек. К «негосударственному» сегменту относится больше 1,4 тыс. человек. Что с ними происходит на самом деле, можно узнать только по данным социологии.





Мы располагаем только данными по крупным подведомственным организациям и только официальными. Оказывается, что этими организациями в феврале 2021 года было принято на работу 42,7 тыс. человек, уволено по различным причинам 43,7 тыс. человек. При этом коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) составил 0,977 (в феврале 2020 г. он составил 1,021).





По этому показателю трудно говорить от тенденции, возможно, это просто статистическая погрешность. Но в ноябре-декабре 2020 года и январе 2021 коэффициент замещения опускался до 85-86%. То есть людей увольняли, мало заботясь от том, чтобы заместить их рабочие места.





В целом за 2020 год подведомственными организациями было уволено 956 564 человека, принято на работу 884 061, коэффициент замещения составило 92,4%. Иными словами, образовался дефицит в 72,5 тыс. работников. Где они? Как говорится, в нетях…



