ИЦ ИПМ подготовил «историческую справку» о белорусской экономике
Телеграм-канал KEF, принадлежащий Исследовательскому центру ИПМ, подготовил обзор, который на фоне недавних событий, по мнению авторов, можно рассматривать просто как историческую справку.
Это обусловлено тем, что «в наше время экономический анализ теряет свою актуальность очень быстро», пишет KEF.
Реальные показатели
Как говорится в работе, реальный ВВП в январе-апреле вырос на 2.5% г/г – очень резкое ускорение за месяц, которое, впрочем, объяснялось в основном эффектом низкой базы: апрель 2020 г. был первым месяцем, когда негативные эффекты пандемии отразились на реальных показателях экономики Беларуси. По нашим оценкам, темп прироста реального ВВП в апреле (чистый месяц) составил 7.5% г/г, или 2.6% к апрелю 2019 г. По сравнению с прошлогодней «ямой» выросли все укрупненные виды деятельности кроме сельского хозяйства и строительства (последнее в апреле упало на 11.2% г/г). В зоне роста впервые за время наблюдений (с октября 2020 г.) оказался IPM индекс: благоприятная внешняя конъюнктура вытянула из рецессии промышленность и в той или иной степени остальную экономику. На вопрос «надолго ли?» мы здесь не отвечаем, но отметим, что увеличение бизнес-оптимизма происходило на фоне сохранения негативных оценок рисков ведения бизнеса (значимо выше 4 по пятибалльной шкале, то есть риски выше, чем высокие).
Предварительные оценки итогов первого квартала говорят о том, что рост ВВП целиком объяснялся увеличением чистого экспорта: по нашим оценкам, экспорт товаров и услуг в 1 кв. 2021 г. увеличился на 15.1% г/г, импорт – на 4.7% г/г (это не официальные данные – официальные должны появиться к концу месяца). Внутренний спрос падал и за счет инвестиций, и за счет потребления. Последнее оценить довольно сложно, поскольку с прошлого года ни данные о зарплате (доходах), ни данные о розничном товарообороте не обладают достаточной информативностью для надежной оценки динамики потребления. Общий вклад внутреннего спроса в прирост реального ВВП составил, по нашим оценкам, -5.6 проц. пункта, чистого экспорта (с учетом статрасхождения) – 6.5 проц. пункта.
Если разложить чистый экспорт на составляющие, то факторы восстановления 1 кв. 2021 г. будут более очевидными. Во-первых, из-за падения внутреннего спроса сократился «ненефтяной»[1] импорт товаров и услуг – это дало +3.5 проц. пункта прироста реального ВВП. Во-вторых, экспорт калийных удобрений обеспечил +1.6 проц. пункта прироста реального ВВП, а еще +0.7 проц. пункта дал чистый экспорт нефти и нефтепродуктов. Такой же вклад в прирост реального ВВП был у ненефтяного экспорта товаров и услуг (+0.7 проц. пункта). Из этих данных очевидно, что основной драйвер роста исчезнет целиком уже во втором-третьем кварталах.
Ситуация с внутренним спросом намного менее радужная. По нашим оценкам, вклад внутреннего спроса на отечественную продукцию (внутренний спрос минус импорт товаров и услуг) в прирост реального ВВП в 1 кв. 2021 г. составил -8.5 проц. пункта (-4.6 проц. пункта в 4 кв. 2020 г. и положительный на протяжении первых трех кварталов 2020 г.). При всей условности этого показателя он отражает депрессивное состояние внутреннего рынка: даже если мы ошиблись в оценках динамики потребления и запасов, падение было очень существенным.
Номинальные показатели
Бурный рост физобъемов экспорта помог сбалансировать текущий счет уже в 4 кв. 2020 г. и значительно улучшить сальдо торговли товарами и услугами в 1 кв. 2021 г. Но это происходило на фоне ухудшения условий торговли: с мая 2020 г. темпы роста средних цен экспорта постоянно отстают от темпов роста средних цен импорта. Ухудшение условий торговли означает, что для покупки одного и того же объема импорта страна будет вынуждена тратить все большую часть своей экспортной выручки. Особенно провальной с точки зрения цен выглядит торговля калийными удобрениями: их динамика настолько отличается от мировой конъюнктуры, что это вызывает вопросы к схемам поставок белорусского калия (по данным МВФ, в апреле 2021 г. индекс цен на удобрения составил 153.8% к уровню января 2020 г., а белорусские калийные удобрения за этот период, судя по всему, подешевели).
Восстановление экспорта транспортных услуг на фоне увеличения поставок нефтепродуктов и калийных удобрений (пока детализированные данные не опубликованы, поэтому причины могут быть и иными) позволило лишь немного увеличить сальдо в торговле услугами по сравнению с 1 кв. 2020 г. (+26.6 млн долл. США г/г), а в годовом выражении (сумма за последние 4 квартала) оно так и не достигло максимумов 2 кв. 2020 г. Последние события несут угрозу для экспорта как транспортных услуг, так и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, что чревато ухудшением текущего счета платежного баланса: по итогам 2020 г. сальдо торговли услугами составило +6.4% от ВВП – этого хватило, чтоб покрыть дефицит в торговле товарами (-3.3% от ВВП) и большую часть дефицита по статье «первичные доходы». Сальдо вторичных доходов, основу которого составляют поступления от распределения импортных пошлин в рамках таможенного союза, остается положительным (0.8% от ВВП в 2020 г.), но снижается (1.6% от ВВП в 2019 г. и 2.1% от ВВП в 2018 г.).
В подобном обзоре было бы уместно написать о ситуации с государственными финансами: завершение эры профицитного бюджета (2014–2019 гг.), высокая долговая нагрузка (по нашим оценкам, на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством внешнего и внутреннего валютного долга в 2020 г. ушло более 5.5% от ВВП – это эквивалент 2/3 от величины расходов органов госуправления на оплату труда), вынужденная бюджетная консолидация – сокращение госрасходов в 4 кв. 2020 г. достигло 5% г/г в реальном выражении (корректировка на дефлятор ВВП). Уместно было бы упомянуть о том, что поведение физических лиц – вкладчиков осталось очень осторожным, несмотря на стабилизацию ситуации на валютном рынке и чрезвычайно высокие реальные процентные ставки по рублевым депозитам (срочные депозиты населения в иностранной валюте непрерывно падают с начала 2020 г.; в какой-то мере вкладчики и рассматривают текущие счета как возможность быстро обналичить деньги в случае реализации рисков, но объем валюты на депозитах до востребования все еще не вернулся на уровень июля 2020 г.). Все это было бы актуальным для аналитической записки с предложениями мер экономической политики, политики в сфере коммуникации и т.п. Для исторической справки эти и другие детали, пожалуй, лишние, пишет Thinktanks.by
07:10 27/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение