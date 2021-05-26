В банкоматах "Приорбанка" возникли проблемы с валютой
"Приорбанк" заявил об отсутствии валюты в некоторых банкоматах.
На странице в Фейсбуке пресс-служба банка написала: "В некоторых банкоматах Приорбанка для снятия временно доступны только белорусские рубли".
Тем, кто хочет снять валюту, рекомендуют обращаться в контакт-центр по телефонам (017) 289 90 90 или 487. Специалисты банка обещают подсказать ближайший банкомат, где можно снять валюту, пишет Еврорадио.
22:01 26/05/2021
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