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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В банкоматах "Приорбанка" возникли проблемы с валютой

"Приорбанк" заявил об отсутствии валюты в некоторых банкоматах.

На странице в Фейсбуке пресс-служба банка написала: "В некоторых банкоматах Приорбанка для снятия временно доступны только белорусские рубли". 


Тем, кто хочет снять валюту, рекомендуют обращаться в контакт-центр по телефонам (017) 289 90 90 или 487. Специалисты банка обещают подсказать ближайший банкомат, где можно снять валюту, пишет Еврорадио.
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