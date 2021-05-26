Евросоюз планирует к июню ввести новый пакет экономических санкций против Беларуси, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника. Новые ограничения могут затронуть калийную промышленность, составляющую одну из главных для Беларуси статей экспорта.





Европейские лидеры обсуждают «адресные экономические санкции», рассказал чиновник. Калийную промышленность могут выбрать из-за того, что в ней наиболее активны государственные предприятия.





Так, государственное предприятие «Беларуськалий» — один из мировых лидеров по производству удобрений. В прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 миллиарда долларов. Пошлины на экспорт и налоги «Беларуськалия» — это 8-10% всего бюджета Беларуси, писала «Би-би-си», называя компанию «основным поставщиком валюты» для президента Александра Лукашенко.





Аналитик «ВТБ Капитал» Елена Сахнова пояснила агентству, что санкции против калийной промышленности могут ограничиться запретом на получение кредитов в европейских банках, и это никак не повлияет на рынок, учитывая, что Беларусь и так использует другие источники финансирования.





Другой вариант — полный запрет европейским компаниям вести дела с белорусскими. Это может привести к кратковременному взлету цен на калийные удобрения в Европе, так как Беларусь обеспечивает около 25% регионального спроса на них. Однако, по мнению Сахновой, ситуация быстро нормализуется, потому что белорусские компании смогут заменить другие поставщики — например, российский «Уралкалий».



