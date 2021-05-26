Здание в Витебской области продано на аукционе с превышением цены почти в 1,5 тыс. раз
Выставленное на аукцион за базовую величину административное здание в городском поселке Шумилино было продано с увеличением цены почти в 1,5 тыс. раз, сообщили в комитете "Витебскоблимущество".
"Административное здание с гаражами в центре г.п. Шумилино по ул. Ленинская, 18 выставлялось на аукцион впервые, сразу за одну базовую величину. На данный лот претендовало два покупателя. В ходе торгов цена увеличилась почти в 1500 раз и на 53-м шаге аукциона административное здание было продано за Br42 991 частной организации из Витебска", - говорится в сообщении.
В будущем в здании планируется открыть студию эстетики, пишет interfax.by
21:08 26/05/2021
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