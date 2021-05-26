МВД: за последний месяц изъято более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестов

Более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестного движения, изъято в Беларуси только за последний месяц, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, выступая в Доме правительства в Минске в среду.