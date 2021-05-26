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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

МВД: за последний месяц изъято более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестов

Более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестного движения, изъято в Беларуси только за последний месяц, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, выступая в Доме правительства в Минске в среду.

"Возбужден ряд уголовных дел, изъято более $300 тыс. только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения", - цитирует Кубракова госагентство БелТА.

По его словам, подразделения МВД сейчас несут службу в штатном режиме, однако приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.
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